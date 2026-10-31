이미지 크게보기 사진 = MBC '나 혼자 산다'

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'나 혼자 산다' 배우 김민이 자신이 사는 동두천 집의 주인을 소개했다.30일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 김민이 오토바이를 손보러 정비소에 들르는 모습이 담겼다.이날 김민은 평소 형이라 부르며 따르는 지인에게 오토바이 오일 교체를 맡겼다. 김민에게 동두천 구옥을 세놓은 집주인도 다름 아닌 이 형이었다.형은 오토바이를 봐주면서도 집 걱정이 앞섰다. "집 아직 사람 많이 오냐"는 물음에 김민은 "계속 와"라고 짧게 답했다. 모르는 사람들이냐는 전현무의 질문에도 김민은 부정하지 않았다.김민은 이틀 전인 28일 '라디오스타'에서도 같은 고충을 전했다. 당시 그는 "집에 사람들이 너무 찾아온다. 차가 (마당까지 무작정) 들어와서 보고 있으면 다시 가고. 보안에 신경 썼는데도 다 아시더라"며 난감해했다.한편 김민은 앞서 '나 혼자 산다'를 통해 지어진 지 90년이 된 동두천 구옥에서 발전기로 전기를 만들어 쓰는 일상을 보여주며 화제를 모았다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr