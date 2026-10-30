[전문] 이호선, 모친상 당했다… "그리움으로 보내, 엄마처럼 늙을 것"

이호선이 모친상을 당했다./사진=SNS

이하 이호선 교수 SNS 전문

가족상담 전문가이자 방송인으로 활약 중인 이호선 교수가 모친상을 당했다.이호선 교수는 30일 자신의 SNS를 통해 어머니의 병상 곁에서 함께 찍은 사진과 함께 장문의 글을 올리며 모친의 부고를 알렸다.이 교수는 "고맙고 아름답고 찬란한 나의 어머니를 보낸다"며 고인을 향한 애틋한 마음을 전했다. 그는 고인에 대해 "힘찬 여인이셨고, 인정받는 아내셨으며, 위대한 어머니이자 멋진 할머니셨고 아름다운 하나님의 사람이셨던 김정화 목사님"이라고 소개했다.이어 생전 어머니의 가르침을 회상했다. 이 교수는 "'호선아, 사랑 밖에는 답이 없다' 저는 평생 어머니가 화를 내거나 언성을 높이는 일을 본 적이 없다"며 "언제나 유쾌하고 늘 최선을 다하고 또렷하며 총명한 분이셨다"고 적었다.그러면서 "늘 공부하고 뭐든 키워내고 모든 이를 섬기셨다. 모든 것을 긍정으로 바라고 무엇이건 기쁨으로 희망하셨다"며 "그 많은 어려운 사람들을 돕던, 그 어머니 손이 닿기만 하면 비실대던 개고양이도 새끼를 잘 낳고 죽어가던 자두나무도 고추밭도 풍년이었다"고 회고했다.마지막으로 "하나님의 사람으로 살며 늦추지 않았던 돌봄의 발걸음, 매일의 기도, 아낌없는 사랑으로 채운 85년 시간을 신앙으로 기록하셨으니 저희도 그 사랑과 눈동자를 영혼에 새기겠다"며 "참 예쁜 우리 엄마를 그리움으로 보내드린다. 나의 어머니셔서 참 행복했다. 엄마처럼 늙겠다. 고맙다"고 먹먹한 작별 인사를 건넸다.이호선 교수의 비보가 전해지자 누리꾼들은 "삼가 고인의 명복을 빕니다", "어머니의 따뜻한 사랑이 글에서도 온전히 느껴집니다", "교수님 힘내시길 기도합니다"라며 추모와 위로의 메시지를 보냈다.이호선은 현재 '이혼숙려캠프', '이호선 상담소'에 출연 중이다.고맙고 아름답고 찬란한 나의 어머니를 보냅니다. 힘찬 여인이셨고, 인정받는 아내셨으며, 위대한 어머니이자 멋진 할머니셨고 아름다운 하나님의 사람이셨던 김정화 목사님!"호선아, 사랑 밖에는 답이 없다" 저는 평생 어머니가 화를 내거나 언성을 높이는 일을 본 적이 없습니다. 언제나 유쾌하고 늘 최선을 다하고 또렷하며 총명한 분이셨지요.늘 공부하고 뭐든 키워내고 모든 이를 섬기셨습니다. 모든 것을 긍정으로 바라고 무엇이건 기쁨으로 희망하셨습니다. 그 많은 어려운 사람들을 돕던, 그 어머니 손이 닿기만 하면 비실대던 개고양이도 새끼를 잘 낳고 죽어가던 자두나무도 고추밭도 풍년이었습니다.하나님의 사람으로 살며 늦추지 않았던 돌봄의 발걸음, 매일의 기도,, 아낌없는 사랑으로 채운 팔십오 년 시간을 신앙으로 기록하셨으니 저희도 그 사랑과 눈동자를 영혼에 새기겠습니다.참 예쁜 우리 엄마를 그리움으로 보내 드립니다. 나의 어머니셔서 참 행복했습니다. 엄마처럼 늙겠습니다. 고맙습니다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr