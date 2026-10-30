고지용이 젝스키스 멤버 장수원, 이재진과 함께 오랜만에 무대에 오른다. / 사진=텐아시아DB

젝스키스 데뷔 30주년을 앞두고 고지용이 장수원, 이재진과 함께 오랜만에 팬들 앞에 선다.30일 마운틴무브먼트스토리에 따르면 고지용, 장수원, 이재진은 오는 12월 15일과 16일 인천 영종도 인스파이어 아레나에서 열리는 'THE TREE in INSPIRE - 젝키의 못다 한 이야기'에 참여한다. 이날 공연의 공식 포스터도 공개됐다.1997년 데뷔한 젝스키스는 내년 30주년을 맞는다. 이번 공연은 세 사람이 함께하는 첫 공식 행사로, 음악과 토크를 통해 팬들과 지난 추억을 나누는 자리로 꾸며질 예정이다. 다만 기존 멤버인 은지원과 김재덕은 이번 공연에 참여하지 않는 것으로 전해졌다.특히 고지용은 2000년 젝스키스 해체 이후 연예계를 떠나 사업가로 활동해 왔다. 2016년 MBC '무한도전'을 통해 멤버들이 재결합했을 당시에도 정식 활동에는 합류하지 않았다. 이에 오랜만에 젝스키스 멤버들과 무대에 서는 그의 행보에 관심이 쏠린다.한편 고지용은 전처 허양임과 자녀 문제를 두고 법적 공방을 벌이고 있다. 두 사람은 2013년 결혼해 아들 승재 군을 얻었으나 약 2년 전 이혼했다. 고지용은 지난 7월 이혼 사실을 뒤늦게 공개했다. 이후 양육비와 면접교섭 문제를 둘러싼 갈등이 수면 위로 떠올랐다.허양임은 지난 9월 5일 고지용을 상대로 미지급 양육비를 청구하는 소송을 제기한 것으로 전해졌다. 허양임 측이 받지 못했다고 주장하는 금액은 약 4000만원이다. 이에 고지용도 지난 9월 16일 허양임을 상대로 아들과의 면접교섭 방해 금지 및 자녀의 사진·영상 게시 금지를 요구하는 가처분 신청을 낸 것으로 알려졌다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr