1985년생 여배우가 학교폭력 가해자였다는 폭로가 나온 가운데, 의혹에 이름이 거론된 배우의 소속사 측이 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다. / 사진=텐아시아DB

1985년생 여배우가 학교폭력 가해자였다는 폭로가 나온 가운데, 의혹에 이름이 거론된 배우의 소속사 측이 "사실무근"이라는 입장을 밝혔다.30일 해당 배우의 소속사 측은 텐아시아에 최근 온라인에서 제기된 학교폭력 의혹과 관련해 "사실무근"이라고 공식 입장을 밝혔다.앞서 지난 29일 한 온라인 커뮤니티에는 '85년생 여배우 학폭 가해자 제발 활동 좀 그만해주길'이라는 제목의 글이 올라왔다. 작성자 A씨는 1985년생 여배우 C씨가 중학교 시절 학교폭력 가해자였다고 주장했다.A씨는 "C 배우의 실체는 과거 학폭 가해자이자 일진 출신"이라며 "학교는 물론 인근 주변 학교에서도 다 알 정도의 유명한 일진이었다"고 주장했다. 이어 "TV나 유튜브 등에 웃으며 나오거나 좋은 아내, 좋은 엄마, 요리 잘하는 건강한 이미지로 소비되는 모습을 볼 때마다 극심한 고통을 느낀다"고 호소했다. 수십 년이 지난 현재까지 정신건강의학과 치료를 받으며 우울증과 불안 증세를 겪고 있다는 주장도 덧붙였다.A씨는 중학교 재학 당시 교실과 화장실, 학교 인근 건물 등에서 지속적인 괴롭힘을 당했다고 주장했다. 그는 "자리에 앉아 있으면 의자를 툭툭 치고 지나가거나 체육복과 교과서를 빌려 간 뒤 돌려주지 않았다"며 "돌려달라고 요구하면 소리를 지르고 욕설을 퍼부었다"고 적었다.폭행 피해도 언급했다. A씨는 "쉬는 시간에 찾아와 방과 후 남으라고 한 뒤 일진 무리와 함께 학교 근처 건물로 데려가 복도에서 폭행했다"며 "뺨 위주로 때려 고막이 찢어지고 얼굴이 퉁퉁 붓기도 했다"고 주장했다. 또한 소풍 당시 C씨가 자기 운동화를 빌려달라고 강요했고, 이를 거절하자 욕설과 협박을 했다고 설명했다.A씨는 C씨에게 방송과 유튜브 활동을 중단하고 사과할 것을 요구했다. 이어 "만약 '기억이 나지 않는다'거나 '사실무근'이라며 부인할 경우 동창생들의 증언과 추가 증거를 제출하겠다"고 밝혔다. 작성자는 해당 글과 함께 중학교 졸업앨범 사진도 공개했다. 이후 온라인에서는 출생 연도와 학교 등 게시물에 언급된 정보를 토대로 특정 배우의 정체를 추측하는 글이 확산했다.다만 폭로 내용의 사실 여부는 확인되지 않았으며, 의혹에 이름이 거론된 배우의 소속사 측은 관련 주장을 부인했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr