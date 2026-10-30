ZEROBASEONE Unit EMP 'OFF script' Concept Photo / WAKEONE

ZEROBASEONE Unit EMP 'OFF script' Concept Photo / WAKEONE

보이그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)의 석매튜와 박건욱이 결성한 유닛 EMP가 새 디지털 싱글 '오프 스크립트(OFF script)'의 콘셉트 포토를 연이어 공개하며 그룹 활동과는 또 다른 반전 매력을 예고했다.EMP는 29일과 30일 제로베이스원 공식 SNS 채널을 통해 상반된 비주얼 무드를 담아낸 티저 이미지를 순차적으로 오픈했다. 오는 11월 10일 발매되는 신보의 분위기를 엿볼 수 있는 사진들이다.먼저 공개된 첫 번째 콘셉트 포토 속 석매튜와 박건욱은 인더스트리얼한 배경을 뒤로한 채 빈티지한 스트리트웨어를 자연스럽게 소화했다. 여유로운 스타일링과 편안한 표정 연기로 자유분방한 에너지를 발산했다. 반면 두 번째 콘셉트 포토에서는 아지트를 연상시키는 은밀한 공간에서 블랙 레더 재킷과 과감한 액세서리를 매치해 한층 짙고 다크한 카리스마를 드러냈다.이처럼 극과 극을 오가는 비주얼 콘셉트는 정형화된 틀과 기존의 기대치에서 벗어나 자유로운 창작과 파격적인 실험을 펼치겠다는 EMP만의 정체성을 상징적으로 대변한다.디지털 싱글 'OFF script'에는 총 3곡이 수록된다. 타이틀곡 '런[RUN]'은 한국 힙합 씬의 대표 주자인 다이나믹 듀오(Dynamic Duo)와의 협업으로 완성도를 높였다. 여기에 싱어송라이터 주니(JUNNY)가 피처링에 참여한 '애프터테이스트[AFTERTASTE]', 당당한 자신감을 녹여낸 '메이드 유 룩[MADE YOU LOOK]'이 유기적으로 어우러져 두 멤버의 뚜렷한 음악적 개성과 유닛으로서의 케미스트리를 보여줄 예정이다.정식 음원 발매에 앞서 팬들과 호흡하는 특별한 자리도 마련된다. EMP는 오는 11월 3일 리스닝 이벤트인 '사운드 세미나(SOUND SEMINAR)'를 열고 신보의 음악 세계를 미리 공유한다.EMP의 첫 디지털 싱글 'OFF script'는 다음 달 10일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr