김원훈과 백현진이 '직장인들 시즌3'에서 활약했다. / 사진=텐아시아DB

'직장인들' 김민 PD를 만나 프로그램에 관한 이야기를 나눴다. / 사진제공=쿠팡플레이

강지영이 '직장인들3'에 새롭게 합류했다. / 사진=본인 제공

'직장인들' 시리즈에서 활약한 김원훈을 만났다. / 사진제공=메타코미디

'직장인들3' 백현진이 제작진에게 감사 인사를 전했다. / 사진제공=두루두루 아티스트 컴퍼니

쿠팡플레이 예능 '직장인들'이 시즌3까지 이어질 수 있었던 데에는 김원훈을 비롯한 출연진과 제작진의 호흡이 있었다. 김원훈의 순발력 넘치는 애드리브뿐 아니라 백현진의 연기, 새롭게 합류한 강지영의 직장생활 경험, 제작진의 세심한 준비가 어우러지며 프로그램의 완성도를 높였다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 쿠팡플레이 예능 '직장인들 시즌3'(이하 '직장인들3') 김원훈, 백현진, 강지영, 김민 PD를 만났다.'직장인들'은 DY기획 직원들이 사무실 안팎에서 겪는 다양한 상황을 현실감 있게 그린 애드리브 시트콤이다. 직장인들의 일상과 관계를 유머러스하게 풀어내며 시청자들의 호응을 얻었고, 쿠팡플레이 인기작 1위에 오르기도 했다. 이러한 인기에 힘입어 시즌3까지 제작되며 흥행을 이어가고 있다.프로그램의 중심에는 김원훈과 백현진이 있다. 김민 PD는 두 사람을 '원투펀치'라고 표현하며 각기 다른 강점을 높이 평가했다. 김 PD는 "김원훈은 천재적인 애드리브로 주목받았지만 가장 중요한 강점은 연기력이라고 생각한다. 한국의 주성치 같은 노력하는 천재다. 또 백현진은 돌발적인 멘트와 예측할 수 없는 행동을 보여주는 타고난 천재 같은 사람이다. 두 사람이 '직장인들'의 핵심"이라고 했다.특히 김원훈은 출연진 사이에서도 남다른 신뢰를 받았다고. 백현진은 "촬영하다가 중간에 멈추면 다들 원훈이를 본다. 뭔가 해줄 것 같다는 기대감이 있다. 그만큼 부담도 컸을 것"이라며 치켜세웠다. 이에 대해 김원훈 역시 "시즌1, 2가 많은 사랑을 받아 시즌3에 대한 부담이 컸다. 이번 시즌을 하면서 제 한계도 많이 봤고 더 공부해야겠다는 생각이 들었다"고 털어놨다.기존 출연진이 탄탄한 호흡으로 프로그램을 이끌었다면 시즌3에 새롭게 합류한 강지영은 실제 직장생활 경험을 바탕으로 현실감을 더했다. 강지영은 "이미 호흡이 잘 맞는 팀에 들어가는 게 부담스러웠다. 희극인들 사이에서 웃기려고 하기보다는 실제 직장생활을 해본 사람으로서 자연스럽게 녹아들고 싶었다"고 밝혔다.이러한 경험은 제작진이 강지영을 섭외한 이유이기도 했다. 김 PD는 "희극 연기를 잘하는 배우들 사이에서도 밀리지 않을 사람을 찾았다. 강지영은 뉴스룸 진행 경험도 있고 실제 직장인으로서의 애드리브를 보여줄 수 있을 것 같았다"고 말했다. 김원훈 역시 "지영 씨가 실제 회사에서 사용하는 영어 업무 용어를 자연스럽게 구사하면서 회사생활의 현실감이 더 살아났다"고 거들었다.출연진의 개성과 호흡이 빛날 수 있었던 배경에는 제작진의 치밀한 준비가 있었다. '직장인들'은 기본적인 이야기의 흐름만 정해놓고 구체적인 대사와 행동은 출연진의 즉흥 연기에 맡기는 방식으로 촬영된다. 김 PD는 "전체적인 서사와 가이드는 있지만 그 안을 어떻게 채워나갈지는 출연진에게 맡긴다"며 "상황과 환경을 마련해 놓으면 출연진이 자유롭게 움직이며 예상하지 못한 이야기를 만들어낸다"고 설명했다.시즌3까지 이어질 수 있었던 '직장인들'의 인기 비결을 묻자 김원훈은 "제작진 덕분"이라며 공을 돌렸다. 그는 "제작진이 항상 각자의 책상에 캐릭터에 맞는 소품을 세심하게 준비해 준다. 백부장 자리에는 지압 슬리퍼가 있고, 예은이 자리에는 아기자기한 굿즈가 있다. 이런 디테일 덕분에 연기에 더 몰입할 수 있었다"며 웃었다.백현진 역시 출연진이 자유롭게 역량을 발휘할 수 있도록 돕는 제작진의 노력을 강조했다. 그는 "작가들과 스태프들이 엄청나게 공을 들여 준비해 주신다. 우리가 마음껏 놀 수 있도록 판을 꾸려주는 느낌이다. 시즌2보다 시즌3에서 받는 대본이 훨씬 두꺼워졌는데 그만큼 준비해 주신 것들이 많다는 생각이 들어 더 열심히 했다"고 말했다.끝으로 강지영은 '직장인들'에 함께 출연한 동료들을 언급하며 고마움을 전했다. 강지영은 "시즌3에 처음 합류하게 됐을 때 희극인이 아니라 걱정이 많았다. 그런데 주변에서 많이 도와주신 덕분에 잘 해낼 수 있었다. 합류하길 잘했다는 생각이 들 정도로 도움을 많이 받았다. 제작진과 동료분들께 감사하다"고 말했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr