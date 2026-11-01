원샷한솔 영상에 박위 논란이 재소환됐다./사진='원샷한솔'

원샷한솔 영상에 박위 논란이 재소환됐다./사진='원샷한솔'

시각장애인 유튜버 원샷한솔(본명 김한솔)의 홀로 떠난 대전 방문기가 공개된 가운데, 누리꾼들 사이에서 유튜버 박위의 이름이 소환되며 비교를 낳고 있다. 도움의 손길을 당연하게 여기지 않고 고개를 숙인 원샷한솔의 태도가 최근 KTX 사고 영상 논란으로 도마 위에 올랐던 박위의 대처와 선명한 대비를 이루면서다.지난 29일 유튜브 채널 '원샷한솔'에는 '혼자 여자친구 선물 사러 대전까지 갔다가 이런 일이... 눈물이 다 나네요'라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 원샷한솔이 여자친구 몰래 유명 빵집 성심당의 빵을 선물하기 위해 홀로 대전행 열차에 오르는 여정이 담겼다.영상 속 원샷한솔은 출발지인 서울역 지하철에서부터 시민의 양보를 받아 자리에 앉았고, 코레일 역무원과 사회복무요원의 안내를 받아 안전하게 기차에 탑승했다. 대전역에 도착한 후에도 역무원들의 세심한 보행 지원을 받았다. 원샷한솔은 작은 도움을 받을 때마다 연신 "감사합니다", "죄송하고 고맙다"라며 허리를 굽혔다.대전의 명물 성심당에서의 배려가 빛났다. 긴 대기 줄에서 헤매는 그를 발견한 직원은 차량을 막아서며 안전하게 길을 열어주었고, 매장 내부 직원 역시 "혹시 일행분이 없으시면 같이 이동해야 하는데 터치가 가능하냐"고 조심스레 동의를 구한 뒤 팔을 잡고 제품을 안내했다. 케이크 매장 직원들까지 발 벗고 나서며 원하는 빵을 무사히 품에 안을 수 있도록 도왔다.영상이 공개된 직후 댓글 창에는 "사소한 도움에도 '감사합니다'를 입에 달고 사는 모습이 인상적이다", "더불어 살아가는 사회의 진정한 품격을 봤다", "이게 바로 유튜브의 순기능"이라고 반응했다.이와 동시에 댓글 창의 화살은 박위에게 향했다. 다수의 누리꾼은 "박위 영상과 너무 대비된다", "박위는 이 영상을 보고 배워야 한다", "누구와는 대처부터 마인드까지 천지차이"라며 날 선 반응을 보였다.박위가 누리꾼들의 입길에 오르내리는 배경에는 지난 8월 불거진 'KTX 낙상 사고'가 자리 잡고 있다. 당시 박위는 휠체어 전용 경사로를 이용해 하차하던 중 자신을 돕던 사회복무요원의 발에 걸려 넘어지는 사고를 겪었다. 이후 박위는 유튜브 채널에 해당 CCTV 영상을 공개했으나, 선의로 돕던 사회복무요원의 얼굴이 모자이크 없이 노출되면서 '마녀사냥' 논란을 불렀다. 비판이 거세지자 박위는 영상을 내리고 "전달 방식이 미숙했다"며 사과했으나, 대중의 실망감은 쉽게 가라앉지 않았다.사회복무요원의 실수를 공론화해 사과를 이끌어냈던 박위의 영상과, 작은 배려에도 연신 고개를 숙이며 온기를 전한 원샷한솔의 행보가 교차하면서 씁쓸한 뒷맛과 여운을 남기고 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr