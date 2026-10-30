배우 서강준과 안은진이 주연을 맡은 '너 말고 다른 연애'가 종영을 앞두고 마지막 OST를 선보인다. / 사진제공=NHN링크, 씨에이엠위더스

배우 서강준과 안은진이 주연을 맡은 '너 말고 다른 연애'가 종영을 앞두고 마지막 OST를 선보인다. / 사진제공=NHN링크, 씨에이엠위더스

배우 서강준과 안은진이 주연을 맡은 '너 말고 다른 연애'가 종영을 앞두고 마지막 OST를 선보인다.오는 11월 1일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '너 말고 다른 연애'의 일곱 번째 OST 'Reset(리셋)'이 발매된다. 싱어송라이터 김수영이 가창에 참여한 곡으로, 같은 날 방송되는 최종회에 앞서 공개된다.'Reset'은 익숙한 관계 속에서 서로에게 상처를 남긴 두 사람이 새로운 감정과 현실을 마주하며 다시 시작할 용기를 얻는 과정을 담았다. 모든 것을 지우고 처음으로 돌아가는 것이 아니라, 함께한 시간과 상처까지 받아들이며 새로운 출발을 다짐한다는 의미다.밴드 사운드를 바탕으로 초반에는 절제된 감정을 표현하고, 후반부로 갈수록 분위기가 고조되는 구성이 특징이다. 작사와 작곡, 편곡은 싱어송라이터 포에타(Poeta)가 맡았다. 김수영은 특유의 차분한 음색과 섬세한 표현으로 곡에 담긴 애틋한 감정을 전할 예정이다.김수영은 2017년 첫 EP 'Behind(비하인드)'로 데뷔한 싱어송라이터다. 정규 1집 'Round and Round(라운드 앤드 라운드)'로 제21회 한국대중음악상 최우수 팝 음반 부문 후보에 올랐으며, JTBC '싱어게인3'에도 출연해 이름을 알렸다.지난 9월 손디아의 '낯선 하루'로 시작한 '너 말고 다른 연애' OST에는 최상엽, 산만한시선, 보이드(V01D), 헤이즈, 오프더메뉴(off the menu) 등이 참여했다. 김수영의 'Reset'을 마지막으로 총 일곱 곡의 OST 발매도 마무리된다.최종회만을 남겨둔 가운데 남궁호와 이미도가 10년간 이어온 관계를 어떤 선택으로 마무리할지 관심이 쏠린다. 마지막 OST 'Reset'은 11월 1일 오후 6시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr