P1Harmony 'BLOW UP' Behind-The-Scenes Video / FNC Entertainment

P1Harmony 'BLOW UP' Behind-The-Scenes Video / FNC Entertainment

보이그룹 피원하모니(P1Harmony)가 미니 10집 'BLOW UP'(블로우 업)의 재킷 메이킹 필름을 공개했다.소속사 FNC엔터테인먼트는 29일 공식 SNS 채널을 통해 오는 11월 6일 발매를 앞둔 신보 'BLOW UP'의 재킷 메이킹 영상을 게재했다.공개된 영상에는 기호, 테오, 지웅, 인탁, 소울, 종섭 등 6인의 멤버가 히어로의 업무 모습부터 휴식 시간, 비상 상황까지 세 가지 버전에 맞춰 몰입도 높은 촬영을 이어가는 현장이 담겼다. 그간 강렬한 히어로 비주얼을 주로 선보여 온 피원하모니는 이번 촬영을 통해 캐릭터들의 자연스러운 일상적 순간들을 서사에 녹여냈다.촬영 중 멤버들은 "히어로 서사를 계속 이어가면서도 히어로의 일상 모습도 담아냈다"고 직접 콘셉트를 설명했다. 아울러 지난 앨범들과 유기적으로 맞물리는 포인트 소품들을 직접 짚어주며 팬들에게 세계관의 연속성을 확인하는 흥미로운 힌트를 건넸다. 촬영 틈틈이 서로 장난을 치거나 사진을 찍어주는 멤버들의 화기애애한 케미스트리 역시 훈훈함을 더했다.세 가지 콘셉트의 촬영을 성공적으로 마친 피원하모니는 비주얼적 변화에 대한 진솔한 소감을 전했다. 멤버들은 "저희가 콘셉트적으로도 굉장히 큰 변화를 맞이한 것 같아 피스(P1ece·팬덤명) 여러분께서도 새롭고 신선한 느낌을 받으실 수 있을 것 같다"며 "지금까지와는 다른 느낌의 이런 모습도 많이 좋아해 주셨으면 좋겠다"고 덧붙였다.미니 10집 'BLOW UP'은 영웅으로 복귀한 피원하모니가 마지막 임무를 완수하며 오랜 시간 구축해 온 시네마틱 히어로 여정의 대미를 장식하는 앨범이다.약 8개월 만에 돌아오는 피원하모니의 미니 10집 'BLOW UP' 전곡 음원은 오는 11월 6일 오후 2시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 전 세계 동시 공개된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr