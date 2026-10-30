나이차이만 무려 26살…이상민, ‘아들뻘’ 최산 인기 열차에 탑승

방송인 이상민이 그룹 에이티즈(ATEEZ) 멤버 최산과 남다른 친분을 자랑했다.이상민은 최근 자신의 SNS에 최산과 함께 찍은 사진을 공개했다. 그는 "ma bro~~ #에이티즈 big up You stage!!!"라는 글을 남기며 최산을 향한 애정을 드러냈다.공개된 사진 속 이상민은 최산과 얼굴을 가까이 맞댄 채 카메라를 응시하고 있다. 최산은 흰색 셔츠에 줄무늬 넥타이를 매고 입술을 쭉 내민 장난스러운 표정을 짓고 있다. 이상민 역시 두꺼운 검은색 뿔테 안경을 착용한 채 입술을 내밀며 최산의 표정을 따라 했다.특히 1973년생인 이상민과 1999년생인 최산은 26세의 나이 차이에도 세대를 뛰어넘는 친근한 분위기를 자아냈다. 두 사람은 마치 오랜 친구처럼 자연스러운 모습으로 눈길을 끌었다.이상민은 게시글에 JTBC '아는 형님'을 언급하며 오는 11월 14일 본방 사수를 독려했다. 에이티즈의 출연을 예고하며 후배 가수들을 향한 응원을 아끼지 않은 것.한편 이상민은 JTBC '아는 형님'을 비롯한 다양한 예능 프로그램에서 활약하고 있다. 최산이 속한 에이티즈는 국내외에서 활발한 활동을 펼치며 글로벌 팬들의 사랑을 받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr