정태영이 '피장파장의 오류'에 출연한다. / 사진제공=㈜콘텐츠플래닝

배우 정태영이 뮤지컬 '피장파장의 오류'에 출연한다.정태영은 오는 12월 8일 개막하는 창작 뮤지컬 '피장파장의 오류'에서 윤대녕 역을 맡는다.'피장파장의 오류'는 나뭇 작가의 동명 웹툰을 원작으로 한 작품이다. 성격과 취향이 정반대인 두 사람이 룸메이트로 만나 함께 생활하면서 벌어지는 이야기를 다룬다.정태영이 연기하는 윤대녕은 무뚝뚝하고 감정 표현에 서툰 유리의 룸메이트다. 서로 다른 성격을 지닌 두 사람이 일상을 공유하며 변화하는 관계가 작품의 주요 내용이다.최근 연극과 뮤지컬을 오가며 활동을 이어가고 있는 정태영은 앞서 리딩 쇼케이스 연극 '헤일러'에 캐스팅됐으며, 뮤지컬 '인사이드 더 플레이 : 룰렛'에도 출연했다. 이번 '피장파장의 오류'에서는 윤대녕을 통해 또 다른 인물을 연기하며 관객들과 만날 예정이다.'피장파장의 오류'는 12월 8일부터 내년 2월 28일까지 서울 대학로 브릭스씨어터에서 공연된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr