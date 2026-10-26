사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

사진 = 김유정 인스타그램

배우 김유정이 화려한 드레스 자태와 세련된 단발 스타일을 선보였다.김유정은 최근 자신의 인스타그램에 "In Hong Kong ✨️(홍콩에서)"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김유정은 반짝이는 샴페인 골드 컬러의 튜브톱 드레스를 입고 벤치에 앉아 있다. 어깨와 쇄골이 드러나는 드레스에 커다란 실버 귀걸이를 매치해 우아한 분위기를 연출했으며 턱선에 맞춰 단정하게 자른 단발머리가 작은 얼굴을 더욱 돋보이게 한다. 두 손을 무릎 위에 포개고 옆을 바라보는 차분한 표정이 눈길을 끈다.이어진 사진에서 김유정은 야외에서 몸을 옆으로 돌린 채 카메라를 향해 환하게 미소 짓고 있다. 어깨를 드러낸 드레스가 가녀린 상체 라인을 강조하는 가운데 허리부터 자연스럽게 퍼지는 치맛자락이 아름다운 실루엣을 완성한다. 조명을 받아 반짝이는 드레스와 밝은 미소가 어우러져 화사한 매력을 드러낸다.또 다른 사진에서 김유정은 벽 앞에 서서 정면을 바라보고 있다. 몸에 밀착되는 상체 디자인과 풍성하게 떨어지는 롱스커트가 대비를 이루며 늘씬한 비율을 돋보이게 한다. 가운데 가르마를 탄 깔끔한 단발머리와 절제된 포즈가 드레스의 화려함을 한층 세련되게 살린다.마지막 사진에서 김유정은 카메라를 가까이 바라보며 입술을 동그랗게 내민 장난스러운 표정을 짓고 있다. 앞선 사진에서 보여준 우아한 모습과 달리 귀여운 매력이 돋보이며 매끄러운 단발머리와 반짝이는 드레스가 어우러져 사랑스러운 분위기를 더한다. 자연스럽게 드러난 어깨선과 또렷한 이목구비도 시선을 사로잡는다.앞서 김유정은 홍콩 타이쿤에서 열린 브루넬로 쿠치넬리의 영화 'Brunello: The Gracious Visionary' 홍콩 프리미어 행사에 참석했다. 이번 작품은 영화 '시네마 천국'으로 잘 알려진 주세페 토르나토레 감독이 연출했으며 브랜드 창립자 브루넬로 쿠치넬리의 삶을 다룬 영화다.한편 1999년생으로 아역 배우 출신인 김유정은 27세다. 김유정은 현재 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'에서시청자들과 만나고 있다. 김유정은 극 중 경성 최고의 소매치기에서 밀정으로 변신한 이가경 역을 맡아 박진영과 호흡을 맞추고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr