이동국 딸, 곱게 화장했어도 중1 느낌…父母없이 유학생활 근황

전 축구선수 이동국의 딸 설아가 미국 유학 중 근황을 공개했다.설아는 최근 자신의 SNS에 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 설아는 미국의 한 놀이공원에서 회전목마를 타고 있다. 베이지색 맨투맨에 청바지를 매치한 설아는 한 손으로 회전목마 기둥을 잡은 채 카메라를 응시하고 있다.특히 설아는 또렷한 눈매와 정돈된 피부 표현 등 메이크업을 한 모습으로 눈길을 끌었다. 평소에도 화장과 패션에 관심이 많은 설아는 미국 생활을 시작한 이후 한층 성숙해진 스타일을 선보이고 있다. 다만 화려하게 꾸민 모습에서도 중학교 1학년다운 앳된 얼굴과 귀여운 분위기가 고스란히 드러났다.한편 이동국은 2005년 미스코리아 출신 이수진과 결혼해 슬하에 1남 4녀를 두고 있다. 설아는 쌍둥이 자매 수아와 함께 현재 미국에서 유학 생활을 하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr