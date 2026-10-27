김영희, 뱃살 논란 터졌다…뚱뚱해진다고? “뭐 넣은 거 아니에요”

개그우먼 김영희가 자신의 뱃살을 둘러싼 의혹에 직접 해명했다.최근 온라인상에는 김영희가 '말자 할매'로 분장한 채 관객들과 소통하는 영상이 공개됐다.영상 속 김영희는 회색 가발과 안경, 재킷을 착용하고 말자 할매 캐릭터로 변신한 모습이다. 특히 재킷 위로 볼록하게 드러난 배가 눈길을 끌었다.김영희는 자신의 배를 두고 "제가 열심히 먹어서 키운 제 뱃살이 맞아요. 뭐 넣은 거 아니에요"라고 강조했다. 캐릭터를 위해 인위적으로 배를 부풀린 것이 아니라 실제 자신의 뱃살이라는 설명이다.해당 영상을 접한 한 누리꾼은 "저번에 개그콘서트에서도 김영희 씨를 봤는데 아무래도 복부에 뭘 넣으신 것 같다"며 의문을 제기했다. 이어 "개그콘서트 때는 뚱뚱하지 않았는데 말자 할머니 분장하실 때는 뚱뚱해지시네요"라고 덧붙였다.김영희의 유쾌한 해명에도 캐릭터에 따라 달라 보이는 체형을 두고 뜻밖의 관심이 이어진 셈이다.한편 김영희는 KBS2 '개그콘서트'의 인기 코너 '소통왕 말자 할매'를 통해 사랑받았으며, 현재 KBS2 '말자쇼'에서도 활약하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr