사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

배우 이세영이 새로운 사진을 공개하며 청순하면서도 사랑스러운 매력을 뽐냈다.이세영은 최근 자신의 인스타그램에 "NEW✨"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 이세영은 흰색 니트를 입고 양손으로 아이스커피가 담긴 컵을 감싸 쥔 채 빨대를 입술에 대고 있다. 컵 보다 작은 얼굴이 눈길을 끈다. 이세영은 옆으로 시선을 돌린 커다란 눈망울과 살짝 벌어진 입술이 귀여운 표정을 완성했으며 어깨선이 드러나는 브이넥 니트가 여리여리한 분위기를 더한다. 밝은 갈색 머리를 자연스럽게 묶고 옆머리를 가볍게 내려 단정하면서도 사랑스러운 스타일을 연출했다.이어진 사진에서 이세영은 커피잔 없이 고개를 살짝 기울인 채 옆을 바라보고 있다. 이마를 따라 부드럽게 흐르는 앞머리와 목선을 감싸는 잔머리가 얼굴을 한층 작아 보이게 하며, 은은한 분홍빛 볼과 촉촉한 입술이 맑은 피부와 어우러져 청초한 미모를 돋보이게 한다.또 다른 사진에서 이세영은 서로 다른 표정을 담은 두 장의 사진을 나란히 공개했다. 위쪽에서는 입술을 살짝 다문 채 옆을 응시하며 차분한 분위기를 보여주고 아래쪽에서는 빨대를 입에 문 채 눈을 크게 뜨고 있어 귀여운 매력이 강조된다. 같은 헤어스타일과 의상에도 눈빛과 표정에 따라 달라지는 분위기가 인상적이다.마지막 사진에서 이세영은 얼굴을 가까이 담은 사진과 정면을 바라보는 사진으로 또렷한 이목구비를 드러냈다. 위쪽 사진에서는 고개를 살짝 기울이고 부드러운 눈빛을 보내고 있으며, 아래쪽에서는 커다란 눈으로 카메라를 응시하고 있다. 자연스럽게 흘러내린 옆머리와 은은하게 빛나는 피부가 어우러지며 인형 같은 비주얼을 완성했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "언니 사랑해요", "너무 예뻐", "아 너무 좋아", "커피 마시는 모습도 이렇게 이쁘면 어떡해", "행복한일만 마구마구 생기길" 등의 댓글을 달았다.한편 1992년생으로 34세인 이세영은 아역 배우로 시작해 꾸준히 작품 활동을 했으며 곧 공개되는 디즈니+ 오리지널 시리즈 '재혼황후'를 통해 새로운 연기 변신을 선보일 예정이다. '재혼황후'는 황후 나비에가 황제 소비에슈에게 이혼을 통보받은 뒤 서왕국 왕자 하인리와 재혼을 결심하면서 벌어지는 이야기를 그린 로맨스 판타지 작품이다. 이세영은 극 중 황제 소비에슈의 마음을 사로잡는 라스타 역을 맡아 신민아, 주지훈, 이종석과 호흡을 맞춘다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr