배우 이영애와 황정음이 각 공식 행사에 참석했다. / 사진=텐아시아DB

배우 이영애와 황정음이 소속된 KHS에이전시가 그룹 마마무, 오마이걸 등이 속한 알비더블유(RBW)와 손잡았다. / 사진제공=KHS, RBW

배우 이영애와 황정음이 소속된 KHS에이전시가 그룹 마마무, 오마이걸 등이 속한 알비더블유(RBW)와 손잡았다. 양사는 업무협약을 통해 아티스트의 해외 진출을 지원하고 글로벌 콘텐츠 사업을 확대할 계획이다.KHS에이전시는 RBW와 업무협약을 체결했다고 27일 밝혔다. 양사는 KHS에이전시의 글로벌 네트워크와 RBW의 제작 인프라를 결합해 아티스트의 해외 진출과 지식재산권(IP) 기반 콘텐츠를 공동 기획할 예정이다.RBW는 마마무, 오마이걸, 권은비, 원위 등이 소속된 엔터테인먼트 기업이다. 멀티 레이블 체제를 바탕으로 음악과 공연, 콘텐츠 등 다양한 분야에서 사업을 전개하고 있다.국내 최초 할리우드식 토털 탤런트 에이전시를 표방하는 KHS에이전시는 앞서 큐브엔터테인먼트, 케이플러스와 협력 관계를 구축했다. 이번 RBW와의 협약으로 엔터테인먼트 기업 간 협력 체계를 한층 넓히게 됐다.KHS에이전시는 배우 이영애, 최명길, 황정음, 가수 바다, 홍진영, 루나를 비롯해 감독 임순례, 이병헌, 손재곤, 작가 조윤영, 조명진 등 다양한 분야의 클라이언트를 대상으로 해외 진출과 계약 협상, IP 사업을 진행해 왔다.이번 협약을 통해 기존 사업 경험을 RBW 소속 아티스트에게도 적용할 계획이다. 방송과 광고, 브랜드 캠페인뿐 아니라 해외 프로젝트 참여를 지원하며 K팝 분야로 사업 영역을 확장한다는 방침이다.CJ ENM 대표이사 출신인 강호성 KHS에이전시 대표는 "KHS에이전시가 쌓아 온 토털 에이전시 노하우와 RBW의 아티스트·제작 역량이 만나 큰 시너지를 낼 것"이라며 "국내 대표 엔터사들과 함께 K-탤런트와 K-콘텐츠의 글로벌 비즈니스 기회를 넓혀 가겠다"고 말했다. RBW 관계자 역시 "KHS에이전시의 폭넓은 네트워크와 글로벌 역량이 RBW 아티스트들이 활동 무대를 확장하는 데 큰 힘이 될 것"이라고 기대감을 전했다.양사는 이번 협약을 시작으로 구체적인 공동 프로젝트를 순차적으로 공개할 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr