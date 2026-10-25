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그룹 앳하트가 '2026 화롄 한류 원성 콘서트' 일정 참석을 위해 25일 오전 인천국제공항을 통해 타이베이로 출국했다.
앳하트, 출국길에도 하트 부르는 비주얼
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

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