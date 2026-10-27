배우 김나은이 정민아에게 신발을 집어 던지며 갑질을 벌였다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마 방송 캡처

배우 김나은이 정민아에게 신발을 집어 던지며 갑질을 벌였다. / 사진 제공: KBS 1TV 일일드라마 방송 캡처

배우 김나은이 정민아에게 신발을 집어 던지며 갑질을 벌였다.지난 26일 방송된 KBS1 일일드라마 '엄마가 미쳤어요' 21회에서는 강예리(김나은 분)가 백화점 직원 강다미(정민아 분)와 충돌하는 모습이 그려졌다. 이날 방송은 전국 가구 기준 시청률 10.8%(닐슨코리아)를 기록했다.이날 전진희(강경헌 분)는 백화점에서 구매한 구두의 굽이 부러져 부상을 입었다. 그러나 사건이 외부에 알려지는 것을 꺼린 그는 직접 항의하는 대신 강예리를 앞세웠다.차도윤(배지완 분)과의 결혼을 원하는 강예리는 예비 시어머니 전진희에게 잘 보이기 위해 사건 해결을 자처했다. 전진희는 그런 강예리를 향해 "그래~ 네가 내 구슬이면 구슬답게 굴러봐"라고 말했다.백화점을 찾은 강예리는 직원 강다미에게 신발을 던지며 항의했다. 하지만 강다미는 강예리의 행동을 참지 않았다. 오히려 바닥에 떨어진 신발을 직접 주우라고 요구하며 맞섰다. 강다미의 집안에서는 또 다른 문제가 벌어지고 있었다. 조미미(김희정 분)는 아들 강대치(김종훈 분)가 차세나(최유빈 분)와 함께 있는 모습을 보고 두 사람이 연인 사이라고 오해했다.조미미는 강대치에게 "니 앞가림부터 해놓고 만나도 늦지 않아"라며 잔소리했다. 그러나 차세나는 강대치에게 돈을 받아내기 위해 찾아온 채권 추심 관계자였다. 조미미는 아들의 빚을 해결하기 위해 딸 강다미의 결혼 자금을 사용하기로 마음먹은 상태였다. 하지만 이 사실을 딸에게 차마 말하지 못했고, 평소와 달리 살갑게 대했다.엄마의 달라진 태도를 이상하게 여긴 강다미는 "엄마, 나한테 할 말 있으면 그냥 해"라고 물었다. 조미미는 딸의 결혼 자금에 손을 대기로 했다는 사실을 여전히 털어놓지 못했다.한편 강다미는 차승윤(동하 분)과 구제시장에서 함께 시간을 보내며 가까워졌다. 두 사람은 집에 돌아온 뒤에도 서로를 떠올렸다.주경호(공정환 분)의 병원에서 일하게 된 박지영(조미령 분)은 환자로 찾아온 조리자(안연홍 분)와 마주칠 상황에 놓였다. 박지영은 이를 피하기 위해 강학성(이한위 분)에게 연락했지만, 강학성은 조리자를 "우리 처제"라고 부르며 반가워했다.방송 말미에는 강예리와 강다미의 갈등이 본격화됐다. 강예리가 던진 신발을 강다미가 주우라고 요구하면서 두 사람의 대립이 이어졌다.'엄마가 미쳤어요' 22회는 27일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr