그룹 A2O LITE / 사진 제공=A2O엔터테인먼트

그룹 A2O LITE(에이 투 오 라이트)가 데뷔 2주 만에 미국 빌보드의 두 글로벌 차트에서 나란히 10위권에 진입했다.27일 발표된 미국 빌보드 최신 차트(10월 31일 자)에 따르면 A2O LITE의 데뷔곡 'NEON'(니온)은 '글로벌 200'에서 8위, '글로벌 Excl. U.S.'에서 3위를 기록했다.특히 '글로벌 Excl. U.S.'에서는 전주 107위에서 104계단 상승했다. 미국을 포함한 전 세계 음원 성적을 집계하는 '글로벌 200'에는 처음 진입했다. 지난 13일 음원을 발매한 지 약 2주 만이다.빌보드에 따르면 'NEON'은 지난 16~22일 전 세계에서 2590만 건의 스트리밍과 1만 2000건의 음원 판매량을 기록했다. 빌보드의 두 글로벌 차트는 200개 이상 국가 및 지역의 스트리밍과 음원 판매 데이터를 바탕으로 순위를 산정하며, '글로벌 Excl. U.S.'는 미국 내 성적을 제외한다.일본에서도 차트 상위권에 올랐다. 'NEON'은 지난 21일 발표된 빌보드 재팬의 '톱 유저 제너레이티드 송즈' 차트에서 2위, '핫 샷 송즈' 차트에서 5위를 기록했다.국내에서는 지난 15일부터 27일까지 13일 연속 멜론 TOP100 정상을 지켰다. 써클차트 42주 차 글로벌 K팝 차트와 디지털 차트에서도 1위를 차지했다.음악방송에서는 SBS Life '더쇼', MBC M '쇼챔피언', Mnet '엠카운트다운', SBS '인기가요'에서 각각 1위에 오르며 총 4개의 트로피를 받았다.A2O LITE는 데뷔곡 'NEON'으로 활동을 이어갈 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr