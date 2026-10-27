사진 = 김시현 인스타그램

사진 = 김시현 인스타그램

사진 = 김시현 인스타그램

사진 = 김시현 인스타그램

'흑백요리사2'로 주목받은 김시현 셰프가 가을 나들이부터 판다 관람까지 다채로운 일상을 공개했다.김시현은 최근 자신의 인스타그램에 "어쩜 날씨가 tata"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김시현은 가을빛으로 물든 공원에서 돗자리에 앉아 환하게 웃고 있다. 검은색 가죽 재킷 안에 회색 후드티를 입고 청바지를 매치한 편안한 차림으로, 한쪽 다리를 끌어안은 채 고개를 살짝 숙이며 미소 짓는 모습이다. 앞머리를 자연스럽게 내리고 머리를 뒤로 묶은 헤어스타일이 앳된 얼굴을 더욱 돋보이게 한다.이어진 사진에서 김시현은 회색 트레이닝복을 입고 의자에 앉아 양손으로 볼을 감싸고 있다. 긴 생머리를 풀어 내린 채 시선을 아래로 향하고 있으며 살짝 오므린 입술과 동그란 눈매가 귀여운 분위기를 자아낸다. 앞선 사진의 밝은 미소와는 다른 차분한 표정에서도 특유의 사랑스러운 매력이 드러난다.또 다른 사진에서 김시현은 유리창 너머 판다를 바라보며 활짝 웃고 있다. 회색 니트 카디건에 청바지를 입고 몸을 앞으로 기울인 모습으로, 한 손에는 작은 촬영 기기를 들고 있다. 판다가 대나무를 먹고 있는 모습을 가까이에서 지켜보며 환하게 웃는 표정이 눈길을 끈다.마지막 사진에서 김시현은 보라색 후드 집업에 검은색 바지를 입고 양손으로 브이 포즈를 취하고 있다. 한쪽 손을 카메라 가까이 내밀고 다른 손은 머리 위로 높이 올린 채 부드럽게 미소 짓고 있으며 자연스럽게 내려온 앞머리와 또렷한 눈매가 발랄한 분위기를 더한다.이를 본 팬들은 "이쁜 시현님", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "아 에뽀", "일상도 너무나 아름다운 시현님", "진짜 맹수 보는 아기맹수님" 등의 댓글을 달았다.한편 2000년생으로 26세인 김시현은 넷플릭스 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2'에서 '아기맹수'라는 이름으로 출연해 요리 실력을 인정받았다. 이후 MBC '나 혼자 산다'에서는 나물 요리를 연구하는 일상을 공개했으며 JTBC '냉장고를 부탁해' 등 다양한 예능 프로그램에도 출연하며 활동 영역을 넓혔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr