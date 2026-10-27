‘뽀뽀녀’ 20기 정숙, ‘벙벙이’ 24기 영식이랑 무슨 사이

'나는 솔로' 20기 정숙과 24기 영식이 만났다.20기 정숙은 최근 자신의 SNS를 통해 24기 영식과 함께 촬영한 영상을 공개했다. 영상에는 "어안이 벙벙한 만남"이라는 문구가 담겨 눈길을 끌었다.공개된 영상 속 정숙과 영식은 나란히 앉아 카메라를 바라보고 있다. 정숙은 몸매가 드러나는 검은색 의상을 입고 긴 생머리를 늘어뜨린 모습이다. 명품 브랜드 샤넬의 귀걸이로 포인트를 더해 화려한 미모를 뽐냈다.반면 영식은 흰색 셔츠에 회색 카디건을 걸친 단정한 차림으로 등장했다. 안경을 착용한 채 차분한 표정을 짓고 있는 영식의 모습이 정숙의 화려한 분위기와 대비를 이뤘다.특히 정숙은 영식을 향해 "너무 착한 형진이!"라며 그의 SNS 계정을 태그했다. 서로 다른 기수에서 화제를 모았던 두 사람의 만남이라는 점에서 관심을 모은다.한편 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 20기 출연 당시 영호와의 과감한 스킨십으로 '뽀뽀녀'라는 별명을 얻었다. 이후 방송 밖에서도 솔직하고 거침없는 행보로 화제를 모았다.영식은 '나는 솔로' 24기 모태솔로 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 방송 당시 감정 표현에 서툴지만 순수하고 진솔한 모습으로 시청자들에게 강한 인상을 남겼다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr