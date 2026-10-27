사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

사진 = 애니 인스타그램

그룹 올데이 프로젝트 멤버 애니가 다채로운 스타일의 셀카를 공개하며 시선을 사로잡았다.애니는 최근 자신의 인스타그램에 "xo"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 애니는 벽면 전체가 거울로 된 연습실에서 쪼그려 앉아 휴대전화로 셀카를 촬영하고 있다. 여러 패치가 장식된 회색 항공 점퍼에 넉넉한 검은색 바지를 매치했으며 길게 늘어뜨린 갈색 머리와 옆을 바라보는 도도한 표정이 힙한 분위기를 완성했다. 한 손으로 휴대전화를 들고 몸을 낮춘 자연스러운 포즈에서도 또렷한 이목구비가 돋보인다.이어진 사진에서 애니는 짙은 파란색 후드티를 입고 한층 가까이서 얼굴을 드러냈다. 후드를 깊게 눌러쓴 채 한 손을 머리 위에 올리고 카메라를 응시하고 있으며, 눈썹 가까이 내려온 일자 앞머리와 길게 뻗은 생머리가 인형 같은 비주얼을 강조한다. 살짝 고개를 기울인 모습에 선명한 눈매와 도톰한 입술이 어우러져 사랑스러우면서도 시크한 매력을 자아낸다.마지막 흑백 사진에서 애니는 앞머리 없이 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨리고 카메라를 정면으로 바라보고 있다. 밝은 색상의 상의를 걸친 채 고개를 살짝 숙인 모습으로 풍성하게 흘러내린 머리카락 사이로 드러난 커다란 눈과 또렷한 얼굴선이 눈길을 끈다. 앞선 사진들과 달리 흑백으로 담아낸 차분한 분위기가 애니 특유의 세련된 비주얼을 더욱 부각한다.이를 본 팬들은 "엔딩요정", "아진짜 아름답다", "너무 예뻐", "애니 화이팅", "너무 이뻐서 심장아포", "애니 존예" 등의 댓글을 달았다.한편 신세계 3세인 애니가 속한 올데이 프로젝트는 두 번째 EP 'CRASH'를 발매하고 활발한 활동을 이어가고 있다. 최근에는 신곡 활동과 함께 다양한 방송과 공연에 참여하며 팬들과 만났다.특히 애니는 올데이 프로젝트의 뮤직비디오가 상영되는 신세계백화점 대형 전광판 앞에서 인증 사진을 촬영한 근황으로도 화제를 모았다. 이번에는 연습실에서 촬영한 거울 셀카와 서로 다른 분위기의 얼굴 사진을 공개하며 무대 밖에서도 개성 있는 스타일을 선보였다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr