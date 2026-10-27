배우 오세영이 아버지 조희봉에게 대기업 취업 사실을 속인 채 가수로 활동한다. / 사진 제공 : 가딘미디어

배우 오세영이 아버지 조희봉에게 대기업 취업 사실을 속인 채 가수로 활동한다. / 사진 제공 : 가딘미디어

배우 오세영이 아버지 조희봉에게 대기업 취업 사실을 속인 채 가수로 활동한다.오는 11월 11일 첫 방송되는 MBN 새 수목드라마 '보스의 노골적 취향'에서는 오세영, 조희봉, 이충주, 김재인이 한 가족으로 호흡을 맞춘다.'보스의 노골적 취향'은 재벌 보스 권도혁(성훈 분)이 한 장의 앨범 속 'Her'를 찾아 나서면서 인디밴드 보컬 이은채(오세영 분)와 얽히는 로맨스 드라마다.27일 공개된 스틸컷에는 이은채와 가족들의 모습이 담겼다. 극 중 이은채는 취업준비생이지만 아버지 이만덕(조희봉 분)에게 대기업에 취업했다고 거짓말을 한 상태다. 실제로는 가족 몰래 매주 수요일 인디밴드 '인디아레드'의 보컬 '수'로 무대에 오르고 있다.아버지 이만덕은 막내딸의 이중생활을 전혀 모르고 있다. 스스로 신세대 아버지라고 생각하지만 딸들에게는 엄격한 인물이다. 특히 이은채가 외박하면 바리깡부터 준비하고, 딸의 남자친구에게도 거침없이 훈육하는 성격이다.이은채의 언니 이은서(김재인 분)는 동생과 정반대의 삶을 살아왔다. 어린 시절부터 우수한 성적을 유지했고, 멘사에 가입할 정도로 뛰어난 두뇌를 지닌 범죄심리학자다. 이은서는 회사 이야기가 나올 때마다 말을 돌리는 동생을 수상하게 여기고 있다. 다만 아직 거짓말을 입증할 만한 증거를 찾지 못해 지켜보는 중이다.이은채의 형부 서진우(이충주 분)는 정신건강의학과 전문의다. 첫사랑인 이은서와 결혼한 그는 아내를 아끼는 남편이지만, 처제의 비밀을 알게 되면서 난처한 상황에 놓인다.가족 중 유일하게 이은채가 가수로 활동한다는 사실을 알게 된 서진우는 처제의 사정을 감춰주기로 한다. 그러나 처제의 비밀을 지키려면 아내에게도 거짓말을 해야 하는 처지가 된다.이은채의 취업 거짓말과 가수 활동이 언제 가족에게 들통날지, 이를 알고 있는 형부 서진우가 어떤 선택을 할지가 극 중 갈등 요소로 작용할 예정이다.MBN '보스의 노골적 취향'은 오는 11월 11일 오후 10시 20분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr50015001