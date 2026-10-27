아일릿 원희 / 사진=빌리프랩 (하이브)

아일릿 원희 / 사진=JTBC '아침&' 방송화면 캡처

그룹 아일릿(ILLIT) 원희가 일일 기상캐스터로 아침 뉴스에 출연했다.원희는 27일 오전 방송된 JTBC '아침&'에 등장해 날씨를 전했다. 신곡 '체포하겠어'의 콘셉트에 맞춰 호루라기를 불며 등장한 원희는 시청자들에게 인사를 건넨 뒤 아일릿의 컴백 소식도 알렸다.원희는 "저희 아일릿이 26일 미니 5집 'BREAK EVEN'으로 컴백했다. 타이틀곡 '체포하겠어'에 애매한 친절로 헷갈리게 하는 상대에게 경고하는 메시지를 담았다"며 "한층 당당해진 아일릿의 새로운 모습 많이 기대해 주시면 좋겠다"고 말했다.이어 기상캐스터로서 날씨 예보에 나섰다. 원희는 쌀쌀해진 기온과 일부 지역의 강풍 소식을 전하며 시청자들에게 따뜻한 옷차림을 당부했다. 차분한 말투와 또렷한 발음으로 준비한 내용을 전달하며 일일 기상캐스터 역할을 마쳤다.원희가 속한 아일릿은 지난 26일 미니 5집 'BREAK EVEN'(브레이크 이븐)을 발매했다. 신보는 발매 당일 한터차트 일간 음반 차트 1위를 기록했다. 27일 정오 기준 미국과 일본을 포함한 22개 국가 및 지역의 아이튠즈 톱 앨범 차트에도 진입했다.타이틀곡 '체포하겠어'는 멜론 톱100을 비롯해 벅스, 지니 등 국내 주요 음원 차트에서도 상위권에 올랐다. 뮤직비디오는 27일 오후 1시 기준 유튜브 '인기 급상승 음악' 차트에서 영국 9위, 미국 17위를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr