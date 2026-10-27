사진 = 유인영 인스타그램

배우 유인영이 따스한 햇살 아래 셀카를 촬영하는 모습을 공개하며 근황을 전했다.유인영은 최근 자신의 인스타그램에 "행복한 일은 매일 있어🤍"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 유인영은 햇살이 비치는 야외 공간에서 분홍색 스마트폰을 들고 셀카를 촬영하고 있다. 아이보리색 터틀넥 니트를 입고 한쪽 팔을 앞으로 길게 뻗은 채 휴대전화 화면을 바라보는 모습으로, 반대쪽 손은 턱 가까이에 자연스럽게 올려 세련된 포즈를 완성했다.특히 턱선 부근에서 가볍게 뻗치는 밝은 갈색 단발머리가 유인영의 또렷한 이목구비를 돋보이게 한다. 햇빛을 받아 한층 화사해진 얼굴에는 은은한 색조 메이크업이 어우러졌으며, 금색 귀걸이와 손가락에 낀 반지가 단정한 니트 차림에 포인트를 더한다. 휴대전화 화면을 응시하는 깊은 눈매와 살짝 벌어진 입술에서는 자연스러운 매력이 느껴진다.이를 본 팬들은 "진짜예뽀요", "인영누나 너무 귀여우세요", "너무 예뻐", "멋있네요", "세상에서 가장 빛나고 아름다운 소중하고 귀해", "아름다우십니다" 등의 댓글을 달았다.한편 유인영은 유튜브 채널 '인영인영'을 통해 여행과 패션, 취미 생활을 담은 콘텐츠를 선보이며 팬들과 소통하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr