그룹 라이즈 / 사진 제공=SM엔터테인먼트

그룹 라이즈(RIIZE)가 신곡 'Insomnia'(인섬니아)로 중국과 일본 주요 음원 차트 상위권에 올랐다.지난 26일 발매된 'Insomnia'는 중국 QQ뮤직 디지털 앨범 판매 차트에서 전체 및 싱글 부문 1위를 기록했다. 판매액 25만 위안(약 5000만원)을 넘기며 플랫폼의 골드 인증도 받았다.QQ뮤직의 공유 인기 차트와 뮤직비디오 차트에서도 1위를 차지했다. 뮤직비디오 차트는 전체 및 한국 부문에서 모두 정상에 올랐다. 이 밖에도 쿠고우뮤직 디지털 앨범 판매 차트와 텐센트뮤직 K팝 차트에서 각각 1위를 기록했다.일본에서는 라인뮤직 실시간 뉴 송 TOP100 차트 2위, 송 TOP100 차트 3위에 올랐다. 아이튠즈 톱 송 차트에서는 아르헨티나와 칠레에서 1위를 차지했으며, 일본과 태국, 베트남, 인도네시아, 대만, 파나마를 포함한 총 8개 지역에서 10위권에 진입했다.'Insomnia'는 라이즈가 처음 선보이는 어쿠스틱 팝 장르의 곡이다. 기타 연주와 멤버들의 화음을 중심으로 잠들지 못하는 밤에 떠오르는 생각과 그리움을 표현했다. 기존의 강한 비트와 안무 중심 곡들과 달리 보컬에 무게를 뒀다.한편 라이즈는 오는 29일까지 서울 성수동 스페이스S50에서 신곡 발매 기념 팬 이벤트 'RIIZE into INSOMNIA'를 진행한다. 현장에서는 신곡과 관련된 전시와 체험 프로그램을 만나볼 수 있다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr