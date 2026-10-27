방송인 기욤 패트리의 80세 어머니가 손녀 레아를 만나기 위해 캐나다에서 한국까지 날아왔다. / 사진 제공｜KBS 2TV

방송인 기욤 패트리의 80세 어머니가 손녀 레아를 만나기 위해 캐나다에서 한국까지 날아왔다. / 사진 제공｜KBS 2TV

방송인 기욤 패트리의 80세 어머니가 손녀 레아를 만나기 위해 캐나다에서 한국까지 날아왔다.오는 28일 방송되는 KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌') 641회는 '웰컴 투 더 슈돌' 편으로 꾸며진다. 이날 방송에서는 기욤과 딸 레아, 캐나다에서 온 할머니가 함께 시간을 보내는 모습이 공개된다.올해 80세인 기욤의 어머니는 캐나다 퀘벡에서 한국을 찾았다. 그는 "레아가 하루하루 커가는 모습을 보고 싶다"며 먼 거리를 이동한 이유를 밝힌다.세 사람은 가을 피크닉에 나선다. 레아가 선글라스를 착용하자 기욤은 할머니와 손녀가 닮았다며 웃는다. 이어 딸을 향해 "귀여워 죽겠어"라고 말한다. 이후 세 사람은 한옥 찜질방을 방문한다. 할머니는 아이스방에서도 "하나도 안 추워. 너무 좋아"라며 여유로운 모습을 보인다. 레아 역시 "아~ 시원해"라고 말하고, 할머니는 "레아도 캐나다 피가 흐르는구나"라며 웃는다. 할머니는 레아에게 프랑스어로 "쥬뗌므(사랑해) 레아"라고 말하며 애정을 표현한다.한편 기욤은 과거 비트코인이 100만 원 미만이던 시절 진입해 5400%에 달하는 수익률을 거둔 전업 투자자로 알려져 있다. 이후 '아는 형님'에서는 수익률이 30배 이상이라고 밝히기도 했다. 최근에는 억만장자설에 대해 "돈을 엄청 많이 벌어본 적도 없고 완전한 부자가 된 적도 없다" 며 "은퇴해도 편안하게 살 수 있을 정도만 있는 사람"이라고 설명했다. 구체적인 재산 규모는 공개하지 않았다.'슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr