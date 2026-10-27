이효리가 남편 이상순과 함께 반신욕을 즐긴다고 밝혔다. / 사진=JTBC 방송 화면 캡처

이효리가 남편 이상순과 함께 반신욕을 즐긴다고 밝혔다. / 사진=JTBC 방송 화면 캡처

이효리가 남편 이상순과 함께 반신욕을 즐긴다고 밝혔다. 그는 2013년 가수 이상순과 결혼했다.지난 26일 방송된 JTBC 예능 '연애전쟁'에서는 교제 1년 8개월 차 보디빌더 커플의 사연이 공개됐다. 이날 방송에는 가수 정은지가 특별 외교관으로 출연했다. 보디빌딩 대회를 앞둔 남자친구는 숙소에서 반신욕을 준비하던 중 여자친구와 갈등을 빚었다. 여자친구가 샤워를 하겠다며 불만을 표현하면서 두 사람은 씻는 순서를 두고 말다툼을 벌였다.최다니엘은 "그냥 같이 씻으면 안 되냐"고 제안했다. 그러나 남자친구는 "시합 기간에는 욕구가 많이 떨어진다"고 답했다. 이에 이효리는 "욕구랑 무슨 상관이냐. 같이 안 해봤냐"고 되물으며 의아해했다.두 사람이 함께 반신욕을 해본 적이 없다고 하자 이효리는 "별것도 아닌 거 가지고 싸웠네"라고 말했다. 이어 "우리는 항상 같이 반신욕을 한다. 그때가 대화하는 시간이다. 마주 보고 이야기하는데 얼마나 좋은지 모른다"며 이상순과의 단란한 일상을 공개했다.그러면서 커플에게 함께 반신욕을 해보라고 권유했다. 이효리의 이야기를 들은 서장훈은 "남편이 씻는 거 보는 건 괜찮냐"고 물었다. 이효리는 "보든지 말든지. 내가 나를 보는 느낌이랄까"라고 태연하게 답해 웃음을 자아냈다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr