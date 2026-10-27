엑스러브 현 / 사진=텐아시아 DB

그룹 엑스러브(XLOV) 멤버 현이 컴백을 앞두고 부상 소식을 전했다.엑스러브 소속사 스트레인지랩은 27일 "멤버 현이 연습 중 다리 부상으로 인해 오는 28일 예정된 미니 3집 'i=!' 쇼케이스에 불참하게 됐다"고 밝혔다.엑스러브는 오는 28일 미니 3집 'i=!'(아이 이퀄스 아이)를 발매하고 컴백한다. 컴백 당일 쇼케이스를 열고 멤버 전원이 무대에 설 계획이었지만, 현의 부상으로 3인 체제로 진행하게 됐다. 소속사는 "충분한 휴식과 안정이 필요하다는 의료진의 소견에 따라 해당 쇼케이스는 현을 제외한 3인 체제로 진행될 예정"이라고 밝혔다.현의 향후 활동 일정도 불투명해졌다. 이후 음악방송 등 활동 참여 여부는 회복 상태에 따라 결정된다. 소속사는 "음악방송, 팬사인회 등 향후 스케줄 참여 여부는 현의 회복 경과를 종합적으로 고려하여 신중하게 결정할 계획"이라며 "활동 관련 자세한 사항은 추후 별도 안내드리겠다"고 전했다.또한 "컴백을 기다려 주신 EVOL 여러분께 갑작스러운 소식으로 심려를 끼쳐드리게 된 점 양해 부탁드린다"며 "당사는 현이 건강한 모습으로 팬 여러분과 만날 수 있도록 회복에 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.현이 속한 엑스러브의 미니 3집 'i=!'는 오는 28일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr