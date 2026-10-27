그룹 르세라핌 / 사진 제공=쏘스뮤직

그룹 르세라핌(LE SSERAFIM)의 'BOOMPALA'(붐팔라)가 스포티파이에서 누적 재생 수 1억 회를 넘어섰다.지난 25일 기준 'BOOMPALA'의 스포티파이 누적 재생 수는 1억 3만 8193회로 집계됐다. 지난 5월 22일 발매된 지 약 5개월 만으로, 르세라핌이 스포티파이에서 1억 스트리밍을 달성한 곡은 총 18곡이 됐다.정규 2집 타이틀곡인 'BOOMPALA'는 1990년대 히트곡 '마카레나(Macarena)'를 샘플링한 곡이다. 원곡의 익숙한 멜로디뿐 아니라 두 팔을 교차하는 안무도 활용했다. 가사에는 두려움도 바라보는 관점에 따라 달라질 수 있다는 메시지를 담았다.'BOOMPALA'는 지난 6월 6일 자 미국 빌보드 '버블링 언더 핫 100' 차트에서 10위를 기록하기도 했다.르세라핌은 'ANTIFRAGILE'로 스포티파이 누적 재생 수 7억 회를 돌파했으며, 'Perfect Night'와 'CRAZY'는 각각 5억 회를 넘어섰다. 이 밖에도 'Smart', 'EASY', 'FEARLESS' 등 여러 곡이 억대 스트리밍을 기록하고 있다.한편 르세라핌은 지난 26일 독일 베를린 우버 아레나 공연을 끝으로 'PUREFLOW' 유럽 투어를 마쳤다. 오는 11월 7~8일 마카오에서 아시아 투어를 시작하며, 14~15일 예정된 타이베이 공연은 두 차례 모두 매진됐다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr