KBS가 35기 공채 코미디언을 모집한다. / 사진제공=KBS

KBS가 35기 공채 코미디언을 모집한다. / 사진제공=KBS

KBS가 35기 공채 코미디언을 모집한다. 나이와 성별, 경력에 관계없이 지원할 수 있다.KBS '개그콘서트' 측은 지난 26일 공식 홈페이지와 유튜브 채널을 통해 35기 공채 코미디언 모집을 알렸다.함께 공개된 홍보 영상에는 34기 코미디언들이 출연했다. '개그콘서트' 코너 '전부 노래자랑'에서 인도 배우 핫산을 연기하고 있는 윤재웅을 비롯한 출연진은 인도 영화 특유의 군무를 선보이며 "KBS 35기 공채 모집"을 외쳤다.이어 박준형, 박성광, 박소라, 송필근 등 선배 코미디언들이 등장해 지원을 독려했다. 이들은 "성별과 나이에 관계없이 웃기고 싶은 열정만 있다면 누구나 지원할 수 있다"고 전했다.지원서 접수는 다음 달 13일까지다. 지원자는 KBS 공식 홈페이지에서 모집 요강을 확인한 뒤 서류를 제출하면 된다.KBS 관계자는 "'개그콘서트'는 늘 새로운 코미디언들과 함께 성장해 온 무대"라며 "나이와 성별, 경력에 상관없이 자신만의 웃음을 가진 분이라면 누구든 문을 두드려 달라. 35기 코미디언들과 함께 더 다양하고 신선한 웃음을 선보이겠다"고 밝혔다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr