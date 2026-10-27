배우 김설현이 송혜교와 애증 관계로 얽힌다. / 사진 제공 = 더프레젠트컴퍼니

배우 김설현이 송혜교와 애증 관계로 얽힌다. / 사진 제공 = 더프레젠트컴퍼니

2024년 디즈니+ '조명가게' 이후 2년 만에 복귀하는 배우 김설현이 송혜교와 애증 관계로 얽힌다. 넷플릭스 신작 '천천히 강렬하게'에서 성공을 위해 거침없이 행동하는 인물을 연기한다.김설현은 지난 24일 서울 상암문화비축기지에서 열린 넷플릭스 코리아 10주년 기념 행사 '넷플잔치'에 참석했다. 이날 송혜교, 공유와 함께 'What Next' 무대에 올라 오는 12월 11일 공개되는 '천천히 강렬하게'를 소개했다.'천천히 강렬하게'는 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 한 작품이다. 폭력과 혼란이 만연했던 시대, 가진 것 없이 성공을 꿈꾸던 사람들의 이야기를 다룬다.극 중 김설현은 성공을 위해서라면 주저하지 않는 당돌한 인물 민희를 연기한다. 민희는 송혜교가 맡은 민자와 애증 관계로 얽히는 인물이다. 두 사람이 어떤 이유로 갈등하고 서로에게 영향을 미치는지가 주요 관전 요소다.김설현은 이날 작품에 대해 "'천천히 강렬하게' 속 현실은 야만적이었고 폭력적이었다. 그러나 성공을 향한, 꿈을 향한 전진과 서로를 위하는 마음이 진흙탕 속에서 빛나는 작품"이라고 설명했다.김설현은 '천천히 강렬하게' 외에도 여러 작품의 공개를 앞두고 있다. JTBC 새 드라마 '인간X구미호'에서는 요괴 연이 역을 맡았으며, 디즈니+ 시리즈 '상남자'에는 비서 이애린 역으로 특별출연한다.김설현은 그동안 드라마 '조명가게', '아무것도 하고 싶지 않아', '살인자의 쇼핑목록', '낮과 밤', '나의 나라' 등에 출연했다. 영화 '안시성', '살인자의 기억법', '강남 1970'에서도 연기 활동을 이어왔다.이번에는 송혜교와 대립과 애증을 오가는 관계를 연기한다. 서로 다른 시대와 장르를 배경으로 한 차기작 세 편에서 김설현이 어떤 모습을 보여줄지도 관심사다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr