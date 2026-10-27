이선민이 AI가 만들어낸 가상의 딸에게 영상 편지를 남겼다. / 사진=‘개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2’ 캡처

이선민이 AI가 만들어낸 가상의 딸에게 영상 편지를 남겼다. / 사진=‘개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2’ 캡처

개그맨 이선민이 AI가 만들어낸 가상의 딸에게 영상 편지를 남겼다.지난 26일 공개된 유튜브 예능 '개그맨들이 세 명 모이면? 시즌2'(이하 '개세모 시즌2')에는 개그맨 이선민, 이재율, 민성준이 출연했다. 세 사람은 서로의 외모부터 과거 일화까지 다양한 이야기를 나눴다.이선민은 자기소개가 시작되기도 전에 민성준의 모발이식 사실을 언급했다. 갑작스러운 이야기에 민성준은 "심은 걸 갑자기 왜 이야기하냐"라며 당황했다. 이후 자신이 얼마나 모발을 이식했는지 직접 밝히기도 했다.외모에 관한 대화도 이어졌다. 이재율은 "성준이 형은 여성분들한테 인기 있는 편이다"라며 "지창욱 씨도 조금 닮았고, 목소리는 엄태구 씨를 닮았다"라고 말했다. 이선민은 눈이 서강준을 닮았다는 말을 들은 적이 있다고 밝혔다. 이재율은 홍진경을 닮았다고 인정하면서도 중학교 시절에는 2PM 닉쿤과 닮았다는 이야기를 들었다고 주장했다.이재율과 민성준이 과거 대구의 한 클럽을 방문했던 이야기도 나왔다. 두 사람은 당시 클럽에서 코믹 댄스를 췄고, 주변 사람들이 몰려들어 동작을 따라 했다고 설명했다. 이재율은 "흐름이 끊길까 봐 화장실도 교대로 갔다"라고 회상했다. 두 사람은 속옷이 땀에 젖을 정도로 춤을 췄으며, 여성들의 관심도 받았다고 덧붙였다.이선민은 "개그맨들이 버벅거릴 때 웃기다"라며 조훈, 이용주, 김용재, 민성준을 '버벅 4대 천왕'으로 꼽았다. 특히 민성준이 '골 때리는 그녀들'을 말하려다가 '뭉쳐야 때린다'라고 잘못 이야기했던 일화를 소개했다. 이재율도 민성준이 말을 자주 더듬는 이유에 대해 자신의 생각을 보탰다.이어 세 사람은 AI에 질문을 던지는 시간을 가졌다. 이선민이 자신을 행복하게 만드는 것이 무엇인지 묻자 AI는 "가족"이라고 답했다. 이재율은 "형이 아직 공개하지 않은 가족, 형수님과 두 딸을 말하는 것 같다"라고 농담했다.이후 자녀가 몇 명인지 묻는 말에 AI는 "둘"이라고 대답했다. 성별을 묻자 "딸 하나 아들 하나"라고 했으며, 이름에 관한 질문에는 "선아"라는 답변까지 내놨다. 실제로 존재하지 않는 가족에 대한 구체적인 답변이 이어지자 이선민도 당황했다.영상 말미 이선민은 AI가 지어낸 딸 '선아'에게 영상 편지를 보냈다. 그는 "선아야, 3~4년 안에 만나서 '개세모'에 이 소식을 알리러 오자. 사랑해"라고 말하며 가상의 딸에게 인사를 건넸다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr