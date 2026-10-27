김범룡 / 사진=똘배엔터테인먼트

가수 김범룡이 크리스마스이브에 디너콘서트를 열고 관객들과 만난다.김범룡은 오는 12월 24일 서울 삼성동 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 5층 그랜드홀에서 '김범룡 겨울愛' 크리스마스 디너콘서트를 개최한다.이번 공연에서는 데뷔 40년을 넘긴 김범룡의 음악 인생을 돌아본다. 1980년대부터 꾸준히 활동해 온 김범룡은 '바람바람바람', '겨울비는 내리고', '밤의 플랫홈', '모두 잊어요', '현아', '그 순간' 등 대표곡을 라이브로 선보일 예정이다.특별 게스트로는 가수 정수라가 출연한다. 정수라는 '난 너에게', '환희', '아버지의 의자', '도시의 거리', '아! 대한민국' 등의 히트곡을 발표하며 1980년대 큰 인기를 얻었다. 같은 시대 가요계를 이끈 두 가수가 한 무대에 올라 관객들에게 추억을 전할 예정이다.공연 관계자는 "시간이 지나도 그 시절의 기억이 선명하게 살아나는 회상과 감동을 만끽할 수 있는 자리가 될 것"이라며 "김범룡 특유의 감성으로 팬들의 겨울을 따뜻하게 물들일 잊지 못할 성탄 전야를 선사하겠다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr