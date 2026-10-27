서현진이 8체질 관리법을 공개한다./사진제공=SBS

서현진이 8체질 관리법을 공개한다./사진제공=SBS

프로필상 키 167cm, 몸무게 47kg인 배우 서현진이 ‘8체질 관리법’을 공개한다.27일 방송되는 SBS 예능 '틈만나면,'에서는 ‘투유 MC’ 유재석, 유연석과 함께 ‘틈친구’(게스트) 배우 서현진, 이천희가 서울 노원구의 틈새 시간을 갖는다.이날 서현진은 독특한 자기 관리법을 공개해 눈길을 끈다. 서현진은 “8체질 식단을 지키고 있다. 저랑 잘 맞더라”라며 푹 빠진 근황을 밝힌다. 8체질은 사람의 체질을 8가지 유형으로 나누는 한의학적 체질 분류법으로, 서현진은 “저는 절밥을 먹으라 더라. 밥, 해산물, 나물이 끝”이라며 철저한 식단 관리법을 공개한다. 그러더니 서현진은 “오늘 점심도 백반 어떠시냐”라며 식단 전파까지 나선다.서현진은 ‘유재석 짱팬’임을 선언한 틈주인과 팬심으로 하나 된다. 그간 ‘연습 메시’로 본 게임에서 유독 약했던 유재석이 뜻밖의 맹 활약을 이어가자 ‘유재석 짱팬’ 틈주인과 서현진이 유재석 찬양으로 한마음이 된 것. 서현진은 일취월장하는 유재석의 활약에 눈을 반짝이더니, 급기야 도전마다 “너무 멋있다”라며 응원단급 박수갈채를 보낸다.이어 서현진은 “선배님 스포츠맨 같다. 게임하시는 걸 실제로 보니까 멋있으시다”라며 아부의 멘트를 이어가고, 유재석의 짱팬인 틈주인까지 “재석님과 오은영 박사님은 국가 보물로 지정해야 된다”라며 맞장구친다. 결국 유재석은 “우리 집에서 들으면 절대 아니라고 하겠다”라며 얼굴이 새빨개진 채 손사래친다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr