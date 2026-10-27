방송인 전현무가 '우리들의 발라드2'에서 본선 2라운드 진행을 맡았다. / 사진=텐아시아 DB

방송인 전현무가 '우리들의 발라드2'에서 본선 2라운드 진행을 맡았다. / 사진=SBS ‘우리들의 발라드2’

방송인 전현무가 '우리들의 발라드2'에서 본선 2라운드 진행을 맡았다.지난 26일 방송된 SBS '우리들의 발라드2'에서는 본선 2라운드 '1대1 데스매치'가 시작됐다. 참가자가 상대를 직접 선택하고, 더 많은 표를 얻은 한 사람만 다음 라운드에 진출하는 방식이다.MC이자 '탑백귀' 대표인 전현무는 150명의 평가단에게 "마음을 움직인 무대에 한 표를 보내 달라"고 당부했다. 참가자의 인지도나 이전 경연 성적보다는 이날 무대를 기준으로 판단해 달라는 취지였다.이날 방송에는 SBS '더 팬'에서 준우승을 차지했던 가수 비비가 '탑백귀' 대표로 합류했다. 과거 오디션 참가자였던 비비가 이번에는 평가하는 자리에 앉은 가운데, 전현무는 비비의 심사평에 질문을 덧붙이며 진행을 이어갔다.특히 1라운드에서 나란히 147표를 받았던 임바다와 허채민의 대결이 관심을 모았다. 허채민이 직접 임바다를 상대로 지목했다는 사실이 알려지자 전현무는 "본인도 떨어질 수 있는데 후회하지 않느냐"고 물었다.임바다에게는 이문세의 '그대와 영원히'를 선곡한 이유를 질문했다. 허채민에게는 무대 마지막 순간 어떤 생각으로 노래했는지 물으며 경연을 마친 소감을 들었다.전현무는 평가단이 투표를 망설일 때마다 각자의 마음을 움직인 무대를 선택해 달라고 요청했다. 참가자들에게는 대결을 앞둔 심정과 선곡 배경을 묻고, 평가단에게는 투표 기준을 설명하며 경연을 진행했다.한편, 전현무가 MC를 맡은 SBS '우리들의 발라드2'는 매주 월요일 오후 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr