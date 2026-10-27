코스모시 / 사진=NTT 도코모 스튜디오&라이브

그룹 코스모시(cosmosy)가 팬들의 선택을 받은 신곡을 선보인다.소속사 NTT 도코모 스튜디오&라이브는 지난 26일 코스모시의 신곡 'Give Me Love'(기브 미 러브)가 오는 30일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다고 밝혔다.이번 신곡은 팬 참여형 프로젝트를 통해 발매가 확정됐다. 팬들이 공식 홈페이지에서 주어진 미션을 수행하면 참여도에 따라 게이지가 올라가고, 정해진 목표를 달성하면 신곡을 공개하는 방식이다.소속사에 따르면 해당 프로젝트의 누적 참여 횟수는 약 1만5000회를 기록했다. 목표치를 넘어서면서 신곡 발매가 확정됐으며, 지난 26일에는 트레이딩 카드와 콘셉트 이미지도 함께 공개됐다.트레이딩 카드에는 푸른빛이 도는 금속 재질의 꽃잎과 하트 모양 장식이 담겼다. 콘셉트 이미지에서 코스모시는 검은색과 붉은색을 조합한 의상을 입고 등장했다. 멤버들 뒤에는 검은 복면을 쓴 인물들이 줄지어 서 있어 눈길을 끈다.이미지에는 'New World : EPISODE 1'(뉴 월드: 에피소드 원)이라는 문구도 등장했다. 기존 음악에서 독자적인 세계관을 전개해 온 코스모시가 신곡을 통해 새로운 이야기를 이어갈 것으로 보인다.코스모시의 신곡은 오는 30일 오후 6시 공개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr