쥬얼리 출신 하주연이 근황을 전했다. / 사진=유튜브 '35살 노사연' 캡처

쥬얼리 출신 하주연이 근황을 전했다. / 사진=유튜브 '35살 노사연' 캡처

그룹 쥬얼리 출신 하주연이 연예계 활동을 중단한 뒤 수백 곳에 이력서를 제출했던 사연을 털어놨다.지난 22일 유튜브 채널 '35살 노사연'에는 '월급날만 기다리는 쥬얼리 하주연의 점심시간'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 노사연은 현재 주방용품 브랜드 쇼룸 매니저로 근무 중인 하주연을 찾아가 근황을 물었다.하주연은 연예계에서 직장인으로 전향한 배경에 대해 "연예계 쪽은 일을 안 하면 백수다. 누가 불러줘야 가니까. 그런데 그걸 언제까지 기다리고 있을 수 없었다"고 밝혔다.그는 "쥬얼리가 끝나고 소속사를 나오고 나서 그냥 있을 수는 없고, 돈은 벌어야 하니까 그때부터 한남동 쪽에서 카페 아르바이트를 시작했다"며 "한국에서 일반적인 사회생활을 해본 경험이 없어 처음에는 부끄러운 마음도 있었다"고 회상했다.취업 과정에서도 어려움을 겪었다고 했다. 하주연은 "한국에서 쥬얼리 활동 외에는 사회생활을 해본 적이 없어 힘들었다"며 "잡코리아, 알바몬 같은 앱을 받아서 이력서를 몇백 군데씩 넣었다"고 말했다. 이어 "그때는 지금보다 어렸는데도 (취업이) 안 됐다. 30대도 잘 안 보더라. 경력이 좀 있어야 들어갈 텐데 그러기에는 커리어가 부족했다"고 덧붙였다.현재는 정기적으로 급여를 받는 직장생활에 만족하고 있다고 밝혔다. 하주연은 "연예계 쪽은 일이 없으면 누가 뭘 주지 않는다"라며 "그래서 회사에 취직하게 된 거다. 망하지 않는 이상 월마다 꼬박꼬박 월급을 주니까"라고 말했다.한편 하주연은 배우 하재영의 딸로, 2008년 쥬얼리 멤버로 합류했다. 이후 2014년 소속사와 전속계약이 종료되면서 팀을 떠났다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr