가수 바비킴이 자녀 양육비를 벌기 위해 아르바이트까지 하고 있다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 'I'm a 바비킴' 영상 캡처

가수 바비킴이 둘째 계획에 대해 현실적인 어려움을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 'I'm a 바비킴' 영상 캡처

가수 바비킴이 늦은 나이에 얻은 딸을 위해 아르바이트까지 하고 있다고 밝혔다.최근 유튜브 채널 'I'm a 바비킴'에는 '15살 연하와 결혼해 53살에 첫아이를 낳기까지 바비킴의 러브 스토리 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 바비킴은 아내와의 첫 만남부터 결혼 과정, 아빠가 된 소감 등을 전했다.바비킴은 53세에 딸을 얻은 기쁨을 내비쳤다. 그는 "나이가 53세가 됐는데 아이를 가질 수 있다는 게 너무 럭키한 사람이다"며 아빠가 된 소감을 밝혔다.아내는 임신을 준비하면서 겪었던 어려움을 털어놨다. 그는 "노력했는데 안 되는 순간은 진짜 너무 힘들었다"며 "포기할 때쯤 되니까 임신이 되더라. 진짜 너무너무 좋았고 행복했다"고 당시 심정을 전했다.둘째 계획을 두고는 부부의 생각이 달랐다. 아내가 둘째를 원하자 바비킴은 "나 지금 딸을 위해서 알바도 하고 있다"며 "지금 2배로 3배로 열심히 밖에 나가서 일을 해야 된다"고 말했다. 이어 "나 요즘 무대 설 때 너무 힘들다. 왜냐면 잠을 제대로 못 자니까"라며 본업과 아르바이트, 육아를 병행하면서 겪은 고충을 털어놨다.한편 바비킴은 2015년 대한항공의 미국 샌프란시스코행 여객기에서 소란을 피운 혐의로 불구속 기소된 바 있다. 당시 항공사 측의 발권 오류로 좌석이 잘못 배정되면서 승무원과 마찰을 빚었으며 이후 법원에서 벌금 400만원을 선고받았다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr