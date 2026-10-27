가수 바비킴이 자녀 양육비를 벌기 위해 아르바이트까지 하고 있다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 'I'm a 바비킴' 영상 캡처
가수 바비킴이 자녀 양육비를 벌기 위해 아르바이트까지 하고 있다고 밝혔다. / 사진=유튜브 채널 'I'm a 바비킴' 영상 캡처
가수 바비킴이 늦은 나이에 얻은 딸을 위해 아르바이트까지 하고 있다고 밝혔다.

최근 유튜브 채널 'I'm a 바비킴'에는 '15살 연하와 결혼해 53살에 첫아이를 낳기까지 바비킴의 러브 스토리 최초 공개'라는 제목의 영상이 게재됐다. 바비킴은 아내와의 첫 만남부터 결혼 과정, 아빠가 된 소감 등을 전했다.

바비킴은 53세에 딸을 얻은 기쁨을 내비쳤다. 그는 "나이가 53세가 됐는데 아이를 가질 수 있다는 게 너무 럭키한 사람이다"며 아빠가 된 소감을 밝혔다.

아내는 임신을 준비하면서 겪었던 어려움을 털어놨다. 그는 "노력했는데 안 되는 순간은 진짜 너무 힘들었다"며 "포기할 때쯤 되니까 임신이 되더라. 진짜 너무너무 좋았고 행복했다"고 당시 심정을 전했다.
가수 바비킴이 둘째 계획에 대해 현실적인 어려움을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 'I'm a 바비킴' 영상 캡처
가수 바비킴이 둘째 계획에 대해 현실적인 어려움을 털어놨다. / 사진=유튜브 채널 'I'm a 바비킴' 영상 캡처
둘째 계획을 두고는 부부의 생각이 달랐다. 아내가 둘째를 원하자 바비킴은 "나 지금 딸을 위해서 알바도 하고 있다"며 "지금 2배로 3배로 열심히 밖에 나가서 일을 해야 된다"고 말했다. 이어 "나 요즘 무대 설 때 너무 힘들다. 왜냐면 잠을 제대로 못 자니까"라며 본업과 아르바이트, 육아를 병행하면서 겪은 고충을 털어놨다.

한편 바비킴은 2015년 대한항공의 미국 샌프란시스코행 여객기에서 소란을 피운 혐의로 불구속 기소된 바 있다. 당시 항공사 측의 발권 오류로 좌석이 잘못 배정되면서 승무원과 마찰을 빚었으며 이후 법원에서 벌금 400만원을 선고받았다.

박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr

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