28일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

28일 '나는 SOLO'가 방송된다. / 사진제공=ENA·SBS Plus

'나는 SOLO' 34기 순자를 두고 세 남성 출연자가 경쟁을 벌인다.오는 28일 방송되는 ENA·SBS Plus '나는 SOLO'에서는 순자에게 호감을 표현하는 광수와 영식, 영수의 모습이 공개된다.이날 광수는 순자에게 "제가 노력하면 순자 님의 관심 대상에 들어갈 수 있을까요?"라고 직접 묻는다. 영식 역시 "첫인상 때부터 표정이나 분위기가 너무 좋았다"며 자신의 마음을 전한다. 반면 영수는 순자에게 쉽게 다가가지 못한다. 다른 남성 출연자들이 적극적으로 움직이는 가운데 혼자 "망했다"고 말하며 답답한 심정을 내비친다.순자를 향한 영식의 관심은 가족과의 통화에서도 이어진다. 앞서 '고독정식'을 먹었던 영식은 친누나에게 연락해 연애 조언을 구한다. 그는 "누나도 장녀잖아. 그분도 장녀인데 내가 뭔가 어필할 수 있는 게 있을까?"라고 질문한다. 이를 지켜보던 MC 이이경은 "역시 장녀 마음은 장녀가 안다"라고 반응한다.영수 역시 가족에게 도움을 요청한다. 그는 일곱 명의 매형 중 한 명에게 전화를 걸어 "매형, 여기가 쉽지가 않네"라고 털어놓는다. 이에 매형은 "마음에 드는 여자 분이 있냐? 이틀 차인데 빨리 집중해야지"라고 조언한다.한편 영숙과 영수 사이에서도 새로운 기류가 포착된다. 영숙이 자신을 바라보는 영수에게 "뭘 꼬나보냐?"고 농담하자 영수는 "반가워서 보는 걸 왜 꼬나본다고 (표현)하냐?"고 받아친다.두 사람의 대화를 지켜보던 데프콘은 "저러다 정드는 거 아냐?"라고 말한다. 실제로 영숙은 제작진과의 인터뷰에서 "툴툴거리지만 어쩌면 자기 여자한테는 더 잘할 수도 있을 것 같다"며 영수에 대한 생각을 전한다.'나는 SOLO'는 28일 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr