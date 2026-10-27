과거 헤이지니의 회사에서 근무했다고 주장한 A씨가 당시 근무 환경에 대해 문제를 제기했다. / 사진=유튜브 채널 '헤이지니 Hey Jini' 영상 캡처

헤이지니는 2020년 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 최연소 보스로 출연한 바 있다. / 사진=유튜브 채널 'KBS Entertain' 영상 캡처

키즈 유튜버 헤이지니(본명 강혜진)의 전 직원이 장시간 노동에 시달리다 정신질환을 얻어 산업재해까지 인정받았다고 주장했다. 이와 관련해 헤이지니 측은 아직 공식 입장을 내놓지 않은 상태다.최근 온라인 커뮤니티 보배드림에는 헤이지니와 오랜 친구 사이였다는 전 직원 A씨의 글이 게재됐다. A씨는 헤이지니가 운영하는 회사에서 근무하던 중 건강이 악화됐으며, 현재까지 대학병원에서 치료를 이어가고 있다고 밝혔다.A씨에 따르면 두 사람은 2016년 동업을 시작했다. 당시 헤이지니로부터 중국어 콘텐츠를 제작하는 크리에이터로 활동해 보자는 제안을 받았지만, 입사 후에는 일반 직원으로 근무하게 됐다는 설명이다.업무도 혼자 감당해야 했다고 주장했다. A씨는 중국어 채널의 영상 대본을 작성하는 것부터 번역과 성우 섭외, 더빙 연출, 편집, 업로드까지 제작 전반을 담당했다고 밝혔다.근무 시간에 비해 급여도 적었다고 토로했다. A씨는 입사 당시 연봉이 2000만원이었으며 이후 2100만원으로 올랐다고 설명했다. 그러나 추가 수당 없이 하루 최장 16시간 일했고, 한 달에 다섯 번 넘게 주말에도 출근했다고 주장했다. 명절에도 업무를 이어가야 했으며, 늦은 밤까지 일하는 날이 반복됐다고 덧붙였다.결국 건강에도 문제가 생겼다고 밝혔다. A씨는 2018년 11월 야근 도중 숨쉬기 어려운 증상이 나타나 응급실로 이송됐다고 했다. 이후 병원에서 공황장애와 우울증, 사회불안 등을 진단받았다고 설명했다.산업재해를 신청하는 과정에서도 회사와 갈등을 겪었다고 주장했다. A씨는 당초 회사 측이 협조하겠다는 뜻을 전했지만, 이후 근로복지공단에는 업무와 질병 사이의 연관성을 부정하는 내용의 의견서를 냈다고 밝혔다. 헤이지니가 산재 신청을 하지 않는 조건으로 400만원을 지급하겠다는 제안을 했다는 주장도 제기했다.A씨는 2020년 산업재해 승인을 받았다고 전했다. 다만 같은 해 4월 극단적인 선택을 시도할 만큼 정신적으로 힘든 시기를 보냈으며, 지금도 치료가 필요한 상태라고 털어놨다.과거 헤이지니의 방송 출연 모습에 대한 심경도 밝혔다. A씨는 헤이지니가 한 예능에서 직원들에게 야근을 시키지 않는 고용주로 소개된 것을 언급하며 "제가 극단적 시도를 했던 시기와 방송 출연 시기가 겹쳐 분노했다. 제 경험과 너무나 다른 모습이 방송에 나왔다"고 말했다. 헤이지니는 2020년 KBS2 예능 '사장님 귀는 당나귀 귀'에 출연해 회사 운영 방식과 직원들의 근무 환경을 공개한 바 있다.폭로에 나선 이유도 설명했다. A씨는 "이 글을 쓰는 이유는 특정인을 비난하거나 공격하기 위해서가 아니다"며 "직접 경험한 근무 환경과 산업 재해 신청 과정, 그리고 그 과정에서 겪었던 일들을 알리기 위해서다"고 강조했다.한편 헤이지니는 약 413만명의 구독자를 보유한 키즈 크리에이터다. 일상 콘텐츠를 선보이는 유튜브 채널 '혜진쓰'도 운영하고 있다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr