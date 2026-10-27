22기 정숙, 3번째 남편한테 에르메스 받아…美까지 따라간 보람있네

'나는 솔로' 22기 정숙이 남편 10기 상철에게 받은 결혼기념일 선물을 공개했다.22기 정숙은 지난 25일 자신의 SNS에 "언박싱 풀버전. 흑구흑구가 보내온 선물. 해피 애니버서리"라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상 속 정숙은 커다란 주황색 상자를 들고 카메라 앞에 앉아 있다. 해당 상자는 프랑스 명품 브랜드 에르메스의 제품으로, 남편 상철이 결혼기념일을 맞아 준비한 선물이다. 상자 안에는 에르메스 구두가 담긴 것으로 알려졌다.특히 정숙은 남편에게 받은 고가의 명품 선물을 직접 언박싱하며 기쁨을 드러냈다. 세 번째 결혼 이후에도 남편의 애정 어린 선물을 받으며 행복한 신혼 생활을 이어가는 모습이다.한편 정숙은 ENA·SBS Plus '나는 솔로' 22기 돌싱 특집에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 10기 돌싱 특집에 출연했던 상철과 연인으로 발전해 재혼했다. 정숙에게는 세 번째 결혼이며, 상철에게는 두 번째 결혼이다. 상철은 미국에 거주하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr