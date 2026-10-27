아일릿 / 사진=빌리프랩 (하이브)

그룹 아일릿(ILLIT)이 새 앨범 발매 첫날 역대 최고 판매량을 기록하며 순조로운 출발을 알렸다.27일 한터차트에 따르면 아일릿이 전날 발매한 미니 5집 'BREAK EVEN'(브레이크 이븐)은 발매 당일 38만2991장의 판매고를 올리며 일간 음반 차트 1위에 올랐다. 미니 4집의 발매 첫날 판매량인 27만6145장과 비교하면 약 40% 증가한 수치다. 아일릿이 지금까지 발표한 앨범 가운데 첫날 판매량이 가장 많다.타이틀곡 '체포하겠어'도 국내 음원 차트에서 순위를 끌어올렸다. 이 곡은 지난 26일 오후 7시 멜론 톱100에 72위로 진입한 뒤 오후 11시 19위까지 상승했다. 4시간 만에 53계단 오른 것으로, 벅스와 지니 실시간 차트에서도 상위권에 이름을 올렸다.일본 음원 차트에서도 순위권에 진입했다. '체포하겠어'는 전작 'It's Me'(잇츠 미)와 함께 라인뮤직 실시간 차트에 올랐다. 일본 음악 플랫폼 AWA의 실시간 급상승 차트에는 미니 5집 수록곡 전곡이 진입했다.뮤직비디오 역시 조회 수를 늘려가고 있다. '체포하겠어' 뮤직비디오는 공개 12시간 만에 유튜브 조회 수 400만 회를 넘어섰다. 27일 오전 9시 기준 미국과 영국을 포함한 19개 국가 및 지역의 유튜브 '인기 급상승 음악' 차트에도 진입했다.뮤직비디오에서 아일릿 멤버들은 검은색 의상을 입은 요원으로 등장한다. 자신들의 마음을 흔든 뒤 사라진 인물을 쫓는 이야기가 펼쳐지며, 영상 곳곳에 숨겨진 단서가 눈길을 끈다. 배우 송강도 깜짝 출연해 극의 전개에 반전을 더했다.아일릿은 이날 오후 Mnet 디지털 스튜디오 M2의 '스튜디오 춤'을 통해 '체포하겠어' 퍼포먼스 영상을 공개할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr