'한블리'가 참혹했던 역주행 사고를 조명한다. / 사진제공=JTBC

그룹 제로베이스원 멤버 성한빈이 '한블리'에 게스트로 출연한다. / 사진제공=JTBC

만취 상태로 역주행하던 차량이 귀가 중이던 여고생을 덮친 사고가 '한블리'에서 공개된다.27일 방송되는 JTBC '한문철의 블랙박스 리뷰'(이하 '한블리')에서는 새벽 시간 일방통행 도로에서 발생한 역주행 사고를 다룬다.당시 차량은 빠른 속도로 반대 방향을 달리다 인도에 설치된 펜스를 뚫고 학생을 들이받았다. 운전자는 면허 취소 수준으로 술을 마신 데다 무면허 상태였던 것으로 알려졌다.피해 학생의 어머니는 방송을 통해 사고 당시 상황을 설명한다. 딸은 스터디 카페에서 공부를 마치고 집으로 돌아오던 길이었다. 귀가를 기다리던 어머니는 구급대원의 전화를 받고 사고 현장으로 향했다고 밝혔다.발견 당시 학생은 온몸에 피를 흘리고 있었으며 의식도 불분명한 상태였다고 한다. 병원으로 옮겨진 뒤 CT 촬영을 기다리던 중에는 심한 뇌경련까지 일어났다. 다행히 사고 발생 이틀 만에 의식을 회복했다.사고 직후 가해 운전자와 동승자의 행동도 공개된다. 피해 학생은 약 20~30분 동안 도로에 쓰러져 있었지만, 두 사람은 현장 수습에만 신경 썼다는 게 어머니의 설명이다. 이후 사고를 목격한 사람이 신고하면서 구조가 이뤄졌다.가해 운전자는 경찰에 자신이 운전하지 않았다고 주장한 것으로 전해졌다. 경찰은 술에 취해 제대로 진술하기 어렵다는 이유로 가해자들을 귀가시켰다고 한다.피해 학생은 사고 후 두 달이 지난 현재까지 치료를 이어가고 있다. 코와 이마, 다리 등이 골절되는 중상을 입었으며 사고로 인한 정신적 충격 때문에 심리 치료도 받고 있다는 설명이다.어머니는 "현재 가해 운전자는 구속 송치, 동승자는 음주운전방조 혐의로 불구속 송치돼 재판을 대기 중이다"라고 전했다. 이어 가해자들이 합당한 처벌을 받아야 한다고 호소한다.한편 이날 방송에는 제로베이스원(ZEROBASEONE) 성한빈이 게스트로 함께한다. 1종 대형 면허를 보유한 그는 캠핑카 운전도 능숙하게 할 수 있다며 "과거 운전병을 꿈꿨었다"고 밝힌다. 솔로 데뷔 신곡 무대도 선보일 예정이다.'한문철의 블랙박스 리뷰'는 매주 화요일 오후 9시 50분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr