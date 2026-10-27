RESCENE 'PULSE' Highlight Medley / Muse Entertainment

RESCENE 'PULSE' Highlight Medley / Muse Entertainment

걸그룹 리센느(RESCENE)가 네 번째 미니앨범 'PULSE'(펄스)의 하이라이트 메들리를 공개하며 컴백 초읽기에 들어갔다. 신보에 수록된 5곡의 음원 일부와 함께 이번 앨범을 관통하는 새로운 '향기' 콘셉트를 예고했다.원이, 리브, 미나미, 메이, 제나 등 5인으로 구성된 리센느는 26일 공식 SNS 채널을 통해 미니 4집 전곡 하이라이트 메들리 영상을 게재했다.공개된 영상에는 멤버들의 감각적인 비주얼과 함께 타이틀곡 'With'(위드)를 비롯해 'Finest Thing'(파이니스트 씽), 'Dragon'(드래곤), 'Inside Out'(인사이드 아웃), 'MEME'(밈) 등 총 5곡의 하이라이트 음원이 담겼다. 귀를 사로잡는 캐치한 훅부터 서정적이고 부드러운 멜로디 라인까지 폭넓은 음악적 스펙트럼을 예고하며 완곡에 대한 기대감을 높였다.매 앨범 고유의 향기를 테마로 음악 세계를 구축해 온 리센느는 이번 'PULSE'의 시그니처 향으로 '머스크(Musk)'를 낙점했다. 소속사에 따르면 이번 향은 무대 위 아티스트와 관객 사이에 오가는 따스한 체온과 교감을 상징하며, 새 앨범의 핵심 메시지인 '연결'의 의미를 담아냈다.'심장 박동'을 뜻하는 앨범명 'PULSE'처럼, 이번 음반은 무대 위 퍼포머와 리스너 사이에 흐르는 유기적인 관계를 정교하게 짚어낸다. 누군가에게 건넨 노래가 다시 창작자에게 커다란 힘으로 되돌아오는 순환의 과정, 그리고 음악을 통해 개인의 꿈이 모두의 찬란한 성취로 확장되는 벅찬 순간들을 서사로 풀어냈다. 무대의 폭발적인 열기를 넘어 일상 속에 스며들어 남는 깊은 유대감을 그려낼 예정이다.리센느의 미니 4집 'PULSE'는 다음 달 3일 오후 6시 각종 음원 사이트에서 공개된다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr