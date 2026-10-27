앤더블 / 사진=YH엔터테인먼트

앤더블 / 사진=YH엔터테인먼트

그룹 앤더블(AND2BLE)이 한층 짙어진 분위기의 신곡으로 돌아온다.앤더블(장하오, 유승언, 리키, 김규빈, 한유진)은 27일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 2집 'Sequence 02: Attraction'(시퀀스 투: 어트랙션)을 발매한다. 지난 5월 선보인 미니 1집 'Sequence 01: Curiosity'(시퀀스 원: 큐리어시티) 이후 약 5개월 만의 컴백이다.새 앨범에는 전작에서 다룬 '호기심'이 '관심'을 지나 '끌림'으로 발전하는 과정을 담았다. 상대방을 알아가면서 생겨나는 감정의 변화를 총 5곡에 걸쳐 풀어냈다.타이틀곡 'French Kissing'(프렌치 키싱)은 상대에게 강하게 이끌리는 순간을 표현한 트로피컬 R&B 장르의 곡이다. 레게풍 베이스 라인과 반복적인 그루브를 바탕으로 강렬한 끌림을 노래한다. 다수의 K팝 히트곡에 참여한 프로듀싱팀 LDN Noise(런던 노이즈)가 작곡과 편곡을 담당했다.앨범에는 타이틀곡 외에도 호기심이 확신으로 바뀌는 순간을 담은 'Haunted'(헌티드), 첫눈에 느끼는 설렘을 표현한 'Potion'(포션), 관심을 통해 발견하는 아름다움을 노래한 'Beautiful'(뷰티풀), 쌓여온 감정이 확신으로 이어지는 과정을 그린 'Worth It'(월스 잇)이 수록됐다. 멤버 리키는 'Worth It'의 작사에 참여했다.앤더블은 이날 오후 8시 팬 쇼케이스를 열고 신곡 무대를 선보일 예정이다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr