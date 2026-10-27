ALPHA DRIVE ONE 'Talk To Me' MV / WAKEONE

ALPHA DRIVE ONE 'Talk To Me' MV / WAKEONE

그룹 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE·ALD1)이 디지털 싱글 'Talk to me'(토크 투 미)의 뮤직비디오를 공개했다.알파드라이브원은 27일 공식 유튜브 채널에 새 싱글 'Talk to me'의 뮤직비디오를 게시했다.뮤직비디오는 특별한 연인과 함께 떠난 여행지를 배경으로 멤버들이 로맨틱한 시간을 보내는 듯한 친밀하고 몽환적인 순간들을 한 편의 영화처럼 담아냈다. 카메라를 정면으로 바라보는 클로즈업 샷과 깊은 시선 처리는 화면 너머의 관객과 단둘이 여행을 즐기는 듯한 몰입감을 선사한다.특히 멤버들이 바닷속을 자유롭게 유영하거나 물 위에 떠 있는 시퀀스는 현실과 비현실의 경계를 허물며 환상적인 분위기를 극대화했다. 물에 젖은 헤어 스타일링과 해변을 모티프로 한 비주얼 연출 역시 곡 전반에 흐르는 '바다'라는 테마를 부각시켰다.이러한 영상미는 청량한 신스 사운드와 세련된 R&B 그루브가 절묘하게 어우러진 인디 알트 팝(Indie Alt-Pop) 장르인 신곡 'Talk to me'의 음악적 질감과 시너지를 이룬다. 바다를 떠올리게 하는 사운드 위에 멤버 각자의 개성 넘치는 음색과 사랑의 설렘을 속삭이는 노랫말이 포개지며 여운을 남긴다. 아울러 감성적인 스토리라인 사이로 유려한 군무 퍼포먼스를 녹여내 시각적 다채로움을 더했다.알파드라이브원은 디지털 싱글 'Talk to me'로 음악방송 2주 차 활동을 이어간다.Guzman Gonzalez Hannah 텐아시아 기자 hannahglez@tenasia.co.kr