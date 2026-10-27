'닥터X'와 '100일의 거짓말'이 주말극 경쟁을 펼치고 있다. / 사진=텐아시아DB

'100일의 거짓말'이 '닥터X'를 제치고 드라마 화제성 1위에 올랐다. 다만 자체 최고 시청률에서는 '닥터X'가 19.5%로, 9.5%를 기록한 '100일의 거짓말'을 앞서고 있다.26일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 10월 4주차(19~25일) TV-OTT 통합 드라마 화제성 순위에 따르면 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말'이 정상을 차지했다. 2주 연속 선두를 지켰던 SBS 금토드라마 '닥터X : 하얀 마피아의 시대'(이하 '닥터X')는 2위를 기록했다.지난 10일 첫 방송된 '100일의 거짓말'은 경성 최고의 소매치기가 밀정이 되어 조선총독부의 엘리트 통역관과 얽히면서 벌어지는 첩보 로맨스다. 김유정을 비롯해 박진영, 김현주, 이무생, 진선규 등이 출연한다.화제성 순위는 방송 첫 주부터 꾸준히 상승했다. 10월 2주차 조사에서 3위로 출발한 데 이어 3주차에는 2위에 올랐으며 이번에는 한 계단 더 상승해 방영 이후 처음으로 정상에 섰다.'닥터X'는 앞서 2주 연속 화제성 1위를 차지한 바 있다. 김지원이 주연을 맡은 '닥터X'는 10월 2주차와 3주차 TV-OTT 통합 드라마 부문에서 연달아 선두를 기록하며 인기를 입증했다.시청률 측면에서는 '닥터X'가 우위를 보이고 있다. 지난 24일 방송된 6회는 닐슨코리아 전국 가구 기준 19.5%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했다.'100일의 거짓말'도 시청률 상승세를 이어가는 중이다. 지난 25일 방영된 6회는 9.5%를 나타내며 자체 최고치를 새로 썼다.이 밖에도 ENA '연애박사'가 화제성 3위, KBS2 '너 말고 다른 연애'가 4위에 자리했다. tvN '나의 유죄인간'과 JTBC '파이널 테이블'은 각각 5위와 6위를 차지했다.KBS2 '사랑이 온다'는 7위, 넷플릭스 '나를 충전해줘'는 8위로 집계됐다. 티빙 '로또 1등도 출근합니다'와 '내가 떨릴 수 있게'는 각각 9위와 10위에 이름을 올렸다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr