배우 김유정, 박진영이 '100일의 거짓말'에서 열연을 펼치고 있다. / 사진=텐아시아DB

박진영이 촬영이 끝난 뒤에도 감정을 추스르지 못하는 김유정을 다정하게 다독였다. / 사진=유튜브 채널 'tvN DRAMA' 영상 캡처

배우 박진영이 감정 연기에 몰입해 촬영이 끝난 뒤에도 눈물을 멈추지 못하는 김유정을 다독였다.26일 tvN 드라마 공식 유튜브 채널에는 '영상 뚫고 나오는 몰입MAX 연기 파티, 박수가 절로 나오는 백일즈를 봐'라는 제목의 영상이 게재됐다. 해당 영상에는 tvN 토일드라마 '100일의 거짓말' 5~6회 촬영 현장의 비하인드가 담겼다.영상에서는 배우들이 주요 장면을 준비하고 촬영에 임하는 모습이 공개됐다. 특히 6회 마지막에 등장한 김유정과 박진영의 포옹 장면이 눈길을 끌었다.해당 장면은 이가경(김유정 분)이 금석중(감우성 분)의 죽음을 목격한 뒤 사토 히데오(박진영 분)의 품에 안겨 오열하는 내용이다. 사토 히데오는 감정을 주체하지 못하는 이가경을 말없이 끌어안으며 위로했다.메이킹 영상에서는 촬영이 끝난 뒤에도 김유정이 눈물을 멈추지 못하는 모습이 공개됐다. 제작진의 컷 소리가 들렸지만, 그는 박진영에게 안긴 채 한동안 감정을 추스르지 못했다. 이에 박진영은 김유정이 진정할 때까지 곁에서 다독이며 기다렸다.두 사람은 극 중 애틋한 장면을 연출한 데 이어 촬영 현장에서도 서로를 배려하는 모습을 보였다. 영상을 접한 팬들은 "설렌다", "서로 챙겨주는 모습 좋다", "연기 몰입하는 모습 멋지다" 등의 반응을 남겼다.'100일의 거짓말'은 매주 토, 일요일 오후 9시 10분 방송된다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr