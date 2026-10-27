배우 이계인이 통금이 있던 시절 경찰에 붙잡혀 즉결재판까지 받았던 일화를 전한다./ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

배우 이계인이 통금이 있던 시절 경찰에 붙잡혀 즉결재판까지 받았던 일화를 전한다./ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

배우 이계인이 통금이 있던 시절 경찰에 붙잡혀 즉결재판까지 받았던 일화를 전한다.오는 28일 방송되는 MBC '라디오스타'는 '나는 야인이 될 거야~' 특집으로 꾸며진다. 이계인을 비롯해 윤택, 육중완, 김민이 출연한다.이날 이계인은 드라마 '수사반장'에서 흉악범 역할을 주로 맡던 시절을 떠올린다. 범죄자 이미지가 강했던 그는 뜻밖에도 사극에서 왕족인 양녕대군 역을 맡게 됐다고 밝힌다. 당시 이계인은 자신에게 배역이 들어왔다는 사실을 쉽게 믿지 못했다고 한다. 이전까지 연기했던 인물들과 전혀 다른 역할이었기 때문이다.방송국 내부에서도 반대가 적지 않았다. 이계인은 방송국 사장까지 자신의 캐스팅에 반대했다고 털어놓는다. 그럼에도 연출을 맡았던 표재순 PD가 이계인을 선택하면서 양녕대군을 연기할 기회를 얻게 됐다.이계인은 통금이 있던 시절 경찰에 붙잡혀 즉결재판까지 받았던 일화도 전한다. 귀가하던 중 통금 위반으로 적발됐는데, 신분을 밝히는 과정에서 뜻밖의 오해가 생겼다는 것. 특히 자신의 이름으로 인해 억울한 상황에 놓이자 개명까지 고민했다고 밝혀 궁금증을 자아낸다.이계인이 출연하는 MBC '라디오스타'는 오는 28일 오후 10시 30분 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr